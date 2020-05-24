Загитову признали олимпийской иконой стиля

Победительница Олимпийских игр-2018 и чемпионата мира-2019, российская фигуристка Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля, сообщает официальный Twitter Olympic Channel.

В финале 18-летняя россиянка победила американского фигуриста Джонни Вейра (62% - 38%). В четвертьфинале она победила 11-кратного чемпиона мира по легкой атлетике Усэйна Болта, в полуфинале – легкоатлетку из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, сообщает «Спорт-Экспресс».

18 мая Загитова отпраздновала день рождения, ей исполнилось 18 лет.

Зимой она объявила о приостановлении своей карьеры, однако в мае ее включили в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.