Загитова согласилась стать ведущей «Ледникового периода»

Олимпийской чемпионке Алине Загитовой сделали предложение стать ведущей шоу «Ледниковый период», сообщили СМИ.

Как отмечает источник, знакомый с ситуацией, с 18-летней фигуристкой велись долгие и сложные переговоры из-за неопределенности Загитовой по поводу ее дальнейшей карьеры, передает Sport24.

Между спортом и телекарьерой Загитова в этом сезоне сделала выбор в пользу телевидения – съемки шоу будут проходить в самый разгар сезона, фигуристка не сможет выступить на этапах Кубка России, которые выполняют роль отбора на чемпионат страны.

По словам источника, Загитова подтвердила участие в шоу. С Загитовой будут работать специалисты по речи, чтобы подготовить к съемкам. Основным ведущим «Ледникового периода» станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

В конце августа режиссер Александр Домогаров-младший сообщил, что Загитова снялась в японской версии его фильма «Пальма».

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