Видео с Загитовой за рулем проверит ГИБДД

Госавтоинспекция Удмуртии проверит опубликованный в соцсетях ролик, в котором несовершеннолетняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова управляет автомобилем без водительских прав.

«По обращению о видеоролике, в котором спортсменка управляет автомашиной, начали проверку в рамках административной статьи об управлении транспортным средством лицом, не имеющим права управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказал представитель удмуртской ГИБДД, передает РИА «Новости».

18 мая Загитовой исполнилось 17 лет. Видео, на кадрах которого спортсменка находится за рулем автомобиля, было опубликовано фигуристкой в социальных сетях в начале мая, когда ей было 16 лет, передает ТАСС.

В Госавтоинспекции пояснили, что проверка может длиться до двух месяцев.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего: время и место», – сказали в ведомстве. Штраф за данное нарушение может составить от 5 до 15 тыс. рублей.

Алина Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании. В минувшем сезоне–2018/19 она выиграла чемпионат мира, стала серебряным призером чемпионата Европы, выиграла этапы Гран-при в Хельсинки и Москве и заняла второе место в финале Гран-при.

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