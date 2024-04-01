Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Путин спросил главу Вологодской области о летнем отпуске Деда Мороза
Российский лидер Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, доложившего о туристическом потенциале региона, собирается ли живущий в Великом Устюге Дед Мороз в отпуск в теплое время года.
«Дед Мороз у вас собирается в отпуск?» – спросил президент, ознакомившись с презентацией, передает ТАСС. Филимонов ответил, что Дед Мороз работает круглосуточно, власти намерены обеспечить круглогодичную работу вотчины волшебника в Великом Устюге, поскольку в этом есть экономический смысл.
«Экономический смысл-то есть. Он же летом растает», – указал Путин. Врио губернатора отметил, что в теплое время года Деда Мороза нужно разместить в не менее волшебном ледяном дворце, который дети смогут посещать вне зависимости от времени года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с врио вологодского губернатора Филимоновым.