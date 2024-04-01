Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с врио вологодского губернатора Филимоновым
В понедельник у президента Владимира Путина запланирована встреча с врио главы Вологодской области Георгием Филимоновым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава государства работает в понедельник в Кремле, у него на докладе будет врио губернатора Вологодской области, сообщил Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что Путин продолжает заниматься региональной тематикой. Других публичных мероприятий у президента на понедельник не планируется.