Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Путин включил в Общественную палату Малышеву и Сметанюка
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя Национального центра исторической памяти Елены Малышевой и заместителя гендиректора АО «Мостострой-11» Сергея Сметанюка в состав Общественной палаты России.
На сайте правовой информации указано, что глава государства подписал указ о назначении новых членов Общественной палаты.
В состав вошли Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти, и Сергей Сметанюк, заместитель гендиректора АО «Мостострой-11».
Елена Малышева, известный историк и декан факультета архивного дела в РГГУ, заняла активную позицию в сфере сохранения исторической памяти.
«Это большая честь и ответственность перед обществом», – заявила Малышева.
Сергей Сметанюк, ранее занимавший должность заместителя гендиректора ОАО «Сибнефтепровод», также известен своей деятельностью в транспортной отрасли. В период с 2005 по 2007 год он руководил администрацией Тюмени и играл значимую роль в научно-редакционном совете «Большой Тюменской энциклопедии».