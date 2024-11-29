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    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

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    29 ноября 2024, 14:49 • Новости дня

    Путин включил в Общественную палату Малышеву и Сметанюка

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя Национального центра исторической памяти Елены Малышевой и заместителя гендиректора АО «Мостострой-11» Сергея Сметанюка в состав Общественной палаты России.

    На сайте правовой информации указано, что глава государства подписал указ о назначении новых членов Общественной палаты.

    В состав вошли Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти, и Сергей Сметанюк, заместитель гендиректора АО «Мостострой-11».

    Елена Малышева, известный историк и декан факультета архивного дела в РГГУ, заняла активную позицию в сфере сохранения исторической памяти.

    «Это большая честь и ответственность перед обществом», – заявила Малышева.

    Сергей Сметанюк, ранее занимавший должность заместителя гендиректора ОАО «Сибнефтепровод», также известен своей деятельностью в транспортной отрасли. В период с 2005 по 2007 год он руководил администрацией Тюмени и играл значимую роль в научно-редакционном совете «Большой Тюменской энциклопедии».

    28 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможных ударах по военным или политическим центрам в Киеве использовал советский анекдот о непредсказуемости событий.

    «В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: «Сегодня в течение дня все возможно», – сказал он журналистам в Астане, передает РИА «Новости».

    Этот ответ прозвучал в контексте обсуждения, какие именно центры в Киеве могут быть целью – военные или политические, а также каким оружием они могут быть поражены.

    Ранее Путин заявил, что украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник». До этого он сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Российский лидер также сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

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    28 ноября 2024, 17:55 • Новости дня
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Так он прокомментировал эпизод из мемуаров Меркель, где она описывает встречу с лабрадором президента во время переговоров в Сочи.

    «Откровенно говоря, я уже говорил об этом Меркель, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал – я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу. <…> Я потом узнал, что она боится собак, так бывает», – отметил российский лидер во время общения с журналистами, передает ТАСС.

    «Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты еще вдруг когда-нибудь, – я понимаю, что это маловероятно сегодня, – вдруг когда-нибудь приедешь – ни в коем случае не буду этого делать», – добавил глава государства.

    Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не сможет сдержать Россию без помощи НАТО и необходимо развивать систему сдерживания внутри альянса.

    Напомним, на встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.

    В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    28 ноября 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

    «Кинетический удар – мощный удар, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты где падали и какие были последствия. Этого оказалось достаточно, чтобы целые озера образовывались, правда? Тунгусский метеорит к чему привел? Известно ведь», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента.

    «Поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы, и поражаются объекты, находящиеся на глубине трех-четырех, может, даже больше этажей вниз. Причем это не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная», – добавил президент.

    Глава государства рассказал, что одновременное применение нескольких ракет «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным ударом. «Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу – два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного удара. Но ядерным оно не является, поскольку является: а) высокоточным и б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду. Но по силе будет сопоставимо», – заявил он.

    Путин также вновь подтвердил, что Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    «Будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении. В том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование «Орешника» по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений в Киеве в том числе… Имея в виду, что киевские власти сегодня продолжают попытки нанесения удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве», – добавил Путин.

    Он также отметил, что испытательный аспект применения «Орешника» нацелен на совершенствование этого оружия, в частности для решения задачи – «поиграть между дальностью и боевой частью».

    При этом президент подчеркнул, что при ударе «Орешником» были использованы «соответствующие элементы, которые являются поражающими». «Это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тыс. градусов», – пояснил глава государства.

    «Что касается было там взрывчатое вещество или нет, повторяю еще раз: мы для этого испытываем, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно», – пояснил президент. При этом он подчеркнул, что «Орешник» «работает так, как и было запланировано его создателями».

    Ранее глава Российского государства заявил, что в России стартовало серийное производство «Орешника». Путин пояснил, что эта баллистическая ракета может расщеплять объекты в зоне взрыва на элементарные частицы.

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    28 ноября 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин: Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет
    Путин: Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин пояснил, что колебание курса рубля связано со многими факторами, помимо инфляционных процессов. «Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», – сказал он.

    Также он отметил, что данные Банка России по инфляции в стране реальны. «Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется – реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк... Сколько у нас, 8,5? Так и есть», – сказал глава государства.

    Накануне курс рубля на Московской бирже резко укрепился после заявления Центрального банка России о приостановке покупок иностранной валюты с 28 ноября до конца года.

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    28 ноября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS

    Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия подверглась вглубь территории двум ракетным атакам ATACMS после использования «Орешника», однако ущерб оказался минимальным, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с журналистами в Астане он подчеркнул, что несмотря на минимальный ущерб, разрушения все же есть. «У нас есть некоторые повреждения объектов, но они незначительны», – отметил президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что применение западного дальнобойного оружия будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт. Также он подчеркнул, что ни одна страна не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Кроме того, Путин сообщил о наличии у России аналогов западных ракет с лучшими характеристиками.

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    28 ноября 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что Трампу может грозить опасность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность за безопасность избранного президента США Дональда Трампа.

    Путин считает, что Трампу может угрожать опасность, передает ТАСС. Он заявил, что против Трампа применялись «абсолютно нецивилизованные средства борьбы». «В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной», – сказал президент России.

    Российский лидер считает, что, на его взгляд, даже сейчас Трамп не находится в безопасности. Путин также напомнил, что в истории Соединенных Штатов «были разные случаи».

    Ранее Путин отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошло первое покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Второе покушение во время предвыборной кампании Трампа было совершено у гольф-клуба во Флориде.

    Накануне сообщалось, что в США арестовали жителя Аризоны Мануэля Тамайо-Торреса за публикацию видеороликов с угрозами в адрес Дональда Трампа и его семьи, а также за заявления о том, что Трамп «похитил его детей».

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    28 ноября 2024, 19:01 • Новости дня
    Путин дал совет семье, которая хочет назвать ребенка в честь ракеты «Орешник»

    Путин посоветовал семье, которая хочет назвать ребенка в честь ракеты «Орешник», обсудить этот вопрос с родными

    Tекст: Ольга Иванова

    На брифинге в Астане Путин предложил семье из Набережных Челнов обсудить с родными возможность назвать ребенка в честь ракеты «Орешник».

    В ходе брифинга Путину задали вопрос о семье из Набережных Челнов, которая планирует назвать своего будущего ребенка в честь российской ракеты «Орешник». Президент России в ответ предложил семье обсудить это решение с ближайшими родственниками: «Знаете, это семейное дело. Пусть они еще с дедушкой, бабушкой посоветуются. Это будет правильнее, чем советоваться со мной», – отметил он, передает «Российская газета».

    Путин также пожелал будущей маме и всей семье всего самого доброго, счастья и здоровья.

    История о выборе имени связана с многодетной семьей Суховых, где уже воспитываются 14 детей. Среди возможных имен для 15-го ребенка называются Орешница, Путник, Путница, Спутник и Спутница.

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    28 ноября 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин: Россия не допустит передачу ядерного оружия Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Как вы думаете, на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения – все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

    Во вторник зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал передачу ядерного оружия Киеву абсурдной идеей, указывающей на паранойю у ее сторонников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея передачи Киеву ядерного оружия является безответственной и исходит от людей, которые не чувствуют ответственности и выступают с анонимными заявлениями.

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    28 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о планах расширить атомное сотрудничество с Казахстаном
    Путин заявил о планах расширить атомное сотрудничество с Казахстаном
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Казахстан намерены нарастить сотрудничество в атомной энергетике, включая совместные проекты в урановой промышленности, заявил президент Владимир Путин на встрече с журналистами.

    Российский лидер отметил, что традиционно сложившиеся направления сотрудничества между двумя странами включают в себя не только космическую и энергетическую отрасли, но и высокие технологии, передает РИА «Новости».

    «Традиционно сложились направления нашего сотрудничества – это космос и энергетика, это в наши дни высокие технологии. ... Возможно, расширение сотрудничества в сфере атомной энергетики, поскольку мы уже вместе работаем. Казахстан – крупнейший производитель урана в мире. И мы присутствуем в месторождениях урана в Казахстане», – отметил Путин.

    «Президент Казахстана, наши казахстанские коллеги, друзья – для них этот вид деятельности не нов, они не с нуля начинают. Повторяю, у нас даже есть предприятия, у них есть предприятия по добыче урана, по работе в этой сфере. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что они хотят, что они готовы за это заплатить и что хотят получить», – сказал президент.

    «Окончательное решение всегда за заказчиком, – добавил Путин. – Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно. И было бы на самом деле странно, если бы Казахстан, у которого самые большие в мире запасы урана, не использовал, а только добывал бы это сырье и просто отправлял на экспорт. Из этого руководство Казахстана исходит».

    Ранее Путин заявил, что взаимный объем сотрудничества между Россией и Казахстаном продолжает увеличиваться. Он также отметил, что несмотря на наличие вопросов в двусторонних отношениях, Москва и Астана настроены на их конструктивное решение и продолжение сотрудничества.

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    28 ноября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин: Отношение Еревана к ОДКБ продиктовано внутриполитическими процессами в Армении

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин считает, что отношение Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связано с внутренними проблемами и Карабахом, но Ереван не выходил из организации и поддерживает ее документы.

    Путин в ходе встречи с журналистами подчеркнул, что Армения не заявляла о выходе из ОДКБ. По словам Путина, нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутренними политическими проблемами и ситуацией вокруг Карабаха, передает ТАСС.

    «Что касается позиции Армении. Каждая страна сама вправе выбирать, что она и как она хочет делать в области обеспечения своей безопасности. Я думаю, что сегодняшняя ситуация между Арменией и ОДКБ, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении. И конечно, все это связано с последствиями кризиса в Карабахе», – сказал Путин.

    «Но хочу подчеркнуть, что ОДКБ здесь ни при чем. Понимаете? Я много раз уже об этом говорил. Все, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии. ОДКБ призвана защитить страны-члены от внешней агрессии. События, связанные с Карабахом, имеют свою специфику», – пояснил глава государства.

    По его словам, Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и не включала Карабах в свой государственный периметр. «Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения к Армении прямого отношения не имеет. И поэтому претендовать на то, что ОДКБ должна была воевать на территории этого анклава, несколько странновато», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что любая страна – член организации должна сама для себя определить, что соответствует ее национальным интересам, а Россия будет относиться к этому решению с уважением. «Армения же не заявила о выходе. Во всяком случае, пока. Она заявила, что берет паузу, но при этом она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней нашей встречи, сегодняшней сессии переговоров, и обращает наше внимание именно на это. Если это так – значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках этого объединения», – заявил Путин.

    Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения остается союзником, несмотря на временное приостановление участия в ОДКБ.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в угрозе суверенитету страны, заявив, что ее действия не соответствуют ожиданиям Армении. Армения согласилась на принятие документов на саммите ОДКБ без своего участия. Россия выразила надежду на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ, подчеркивая важность сохранения союзнических отношений.

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    28 ноября 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин заявил, что информация об испытаниях нового оружия появится в свое время

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов об испытаниях новых видов вооружений РФ отметил, что информация об этом станет доступна в свое время.

    Он подчеркнул, что спешка в этом вопросе неуместна. В своем ответе он привел пример с испытанием ракеты «Орешник», о котором было объявлено только после получения результатов, сообщает РИА «Новости».

    «Так вам все и скажи. Мы же и про «Орешник» сказали только после его испытания, мы же дотерпели до того момента, когда мы провели это испытание, и по сути – увидели результат. После этого сказали. Ну, куда? Это тот случай, когда суета неуместна», – сказал Путин, отвечая на вопрос об испытании новых видов вооружений РФ.

    Ранее Путин заявил, что в ближайшем будущем в стране могут появиться новые ракетные комплексы. Он также сообщил, что российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО.

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    28 ноября 2024, 17:22 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что предварительных условий для начала переговоров по Украине нет, однако существуют условия для достижения мира, которые он озвучил после испытания комплекса «Орешник».

    На встрече с журналистами Путин отметил, что не формулировал каких-либо предварительных условий, уточнив, что речь идет только об условиях мира для урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    «Я предварительных условий не формулировал, я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие-то. Я просто говорил о наших условиях мира», – сказал Путин. Эти слова прозвучали во время его комментария по поводу условий переговоров после испытания системы «Орешник».

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский. Издание Washington Post писало, что американские и европейские чиновники обсуждают возможность скорых мирных переговоров между Украиной и Россией. По данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

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    28 ноября 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин: Россия готова к диалогу с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова к диалогу с США, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе с будущей администрацией», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также, отметил Путин, Россия готова возобновлять отношения с Европой. «Я надеюсь, что все-таки это когда-то пройдет, и отношения с Европой в целом, с отдельными государствами европейскими, у нас восстановятся, в этом заинтересованы и Россия, и наши европейские партнеры. Они не меньше, если не больше, в этом заинтересованы, может быть, даже больше», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что предварительных условий для начала переговоров по Украине нет, однако существуют условия для достижения мира.

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    28 ноября 2024, 16:35 • Новости дня
    Путин высоко оценил итоги визита в Казахстан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги своего государственного визита в Казахстан, подчеркнув значимость успешного развития отношений между двумя странами.

    По словам Путина, Казахстан является не только союзником России, но и надежным партнером, передает РИА «Новости». «Казахстан, я уже много раз об этом сказал, не просто наш союзник, партнер надежный, очень важно, что Казахстан развивается успешно», – сказал российский лидер, общаясь с журналистами.

    Напомним, накануне Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом, где его встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев. Российский лидер заявил о готовности поддерживать совместные проекты с Казахстаном и подчеркнул значимость и перспективы регионального сотрудничества. Кроме того, в ходе визита Путин и Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.

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    28 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    Путин: Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана

    Tекст: Ольга Иванова

    Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана, нужно делать все для укрепления этих отношений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Казахстан – практически русскоговорящая страна. К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, со своей критикой происходящих процессов – и в российском обществе, и в казахстанском. Не всегда эта позиция, эта критика соответствует интересам наших государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу. На мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы укреплять наши связи, но ни в коем случае не предпринимать шаги, которые вредили бы нашим отношениям», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

    Ранее Путин отметил, что взаимодействие стран, входящих в ОДКБ, строится на принципах дружбы и уважения, что подчеркивает его союзнический характер.


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    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

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    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

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    Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины

    Польша начинает готовиться к выборам президента, которые пройдут весной 2025 года. Обе ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов – и это оказались люди, которые вряд ли понравятся Украине. О ком идет речь, что эти политики думают о России и кто из них, скорее всего, станет президентом Польши? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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