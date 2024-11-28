В Подольске загорелось производственное здание на 1,3 тыс. кв. метров

Эксперт назвал причины согласия Киева на эксгумацию жертв Волынской резни

Полонист Стремидловский: Эксгумация жертв на Волыни – подарок Киева правительству Туска

Tекст: Роман Крецул

«Заявление о том, что украинские власти намерены отменить мораторий, наложенный на эксгумации жертв Волынской резни в 2017 году, особого энтузиазма в Варшаве не вызвало», – рассказал полонист Станислав Стремидловский. «Украина – не тот партнер, который славится умением держать обещания. Один из кандидатов в президенты Польши, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий говорит, что нужно дождаться официального решения Киева», – продолжил он.

Эксперт считает, что с Киевом в принципе невозможно быть в чем-то уверенным. «Тем более пока неизвестно, удастся ли Зеленскому сохранить пост президента в будущем году. Новые политики могут сказать: «С нами вы ни о чем не договаривались». Так что пока польские команды не появятся на Волыни, во Львовской области, пока не будут вестись конкретные работы, что-то гарантировать просто нереально», – подчеркнул спикер.

По мнению Стремидловского, заявление о намерении снять мораторий на эксгумацию может быть связано, во-первых, с тем, что подходит к концу срок председательства Венгрии в Евросоюзе, а с 1 января следующего года этот пост займет Польша.

«В определенном смысле это имиджевый ход, подарок правительству Дональда Туска. Ведь и сам Туск, и министр иностранных дел Радослав Сикорский, и кандидат в президенты Польши от правящей партии «Гражданская коалиция» мэр Варшавы Рафал Тшасковский публично ставили вопрос об эксгумации. Таким образом, видимо, Киев решил им немного подыграть в том, что не считает для себя значительным и важным», – полагает эксперт.

Это также свидетельствует о том, что офис Зеленского не очень уверен в своем политическом будущем и пытается найти сторонников в Польше, допускает спикер. «Обычно украинские политики, которые хотели закрепиться во власти, негативно относились к вопросу эксгумации, ведь это очень болезненная тема. Она всегда вызывала негативные реакции со стороны украинских националистических организаций, которые пусть и не очень массовые, но имеют серьезное влияние на то, что делает Киев», – указал аналитик.

«В целом самыми ярыми противниками эксгумации всегда выступали как раз эти националистические движения. И в лучшие годы они бы протестовали против такого разрешения Киева. Однако сейчас ситуация не та, и им бы самим не оказаться в этих безымянных могилах», – иронично заметил собеседник.

«Если же эти работы все-таки начнутся, польское общество воспримет это как должное и не будет придавать процессу большого политического значения. Впрочем, учитывая то, как развивается ситуация на линии фронта, как бы дело не пришло к тому, что согласие на эксгумацию уже надо будет просить у российских властей», – заключил Стремидловский.

Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что Украина согласилась разрешить польской стороне эксгумировать останки жертв Волынской резни после запрета 2017 года, стремясь улучшить отношения с Варшавой на фоне напряженности.

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский отметил, что это решение станет ключевым для возобновления работ, которые могут начаться уже весной 2025 года. Отмена моратория позволит Польше завершить поисковые операции, приостановленные ранее.

Волынская резня, известная также как Волынская трагедия, произошла в 1943 году во время Второй мировой войны. Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА, запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами инициировали акцию по уничтожению польского населения на Волыни. Жертвами стали около 100 тыс. человек.

В 2016 году Сейм Польши признал эти события геноцидом, учредив Национальный день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА, который ежегодно отмечается 11 июля.