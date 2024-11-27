Названа возможная причина развода Бербок с мужем

Brisant: Причиной развода Бербок с супругом мог стать ее напряженный график

Tекст: Валерия Городецкая

В материале для brisant Зайферт отметил, что Бербок была сконцентрирована на карьере, она много времени проводила в командировках. «Совмещать карьеру и детей достаточно сложно для любой семейной пары», – пишет журналист.

Зайферт напомнил, что Бербок и Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет брака, не назвав причин.

На прошлой неделе стало известно, что Бербок решила развестись с занимавшимся воспитанием детей мужем.