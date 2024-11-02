Медведев заявил о возможном экономическом хаосе из-за краха доллара

Tекст: Денис Тельманов

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности России, в интервью RT заявил о возможном коллапсе долларовой экономики и последствиях для международных экономических отношений, сообщает ТАСС. По его мнению, «пузырь доллара» рано или поздно лопнет, что вызовет серьезные последствия для всех стран.

Медведев подчеркнул, что никто, включая Россию, не заинтересован в крахе доллара, так как это создаст хаос в международных экономических связях. Зампред Совбеза выразил уверенность, что такие события могут иметь разрушительные последствия для мировой экономики.

Кроме того, Медведев обратил внимание на санкции, введенные Западом против России. Он заявил, что санкции обернулись против самих инициаторов и ударили по экономике западных стран. Медведев вспомнил высказывание Барака Обамы о том, что «российская экономика разорвана в клочья», и назвал это идеологическим вбросом.

По словам Медведева, экономика России не только не пострадала, но и продолжает расти, в том числе за счет промышленного сектора. Он также отметил, что введенные санкции позволили России стать самодостаточной в плане продовольствия и значительно укрепить свою экономику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что США могут пострадать из-за своего высокомерного и агрессивного поведения на международной арене. Медведев также подчеркнул, что выбор между обещаниями принять Украину в НАТО и риском начала третьей мировой войны очевиден. В интервью RT он назвал экс-премьера Британии Бориса Джонсона «опасным фриком» за его антироссийскую и антиукраинскую позицию, которая мешала урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

