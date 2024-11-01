Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Медведев предсказал гибель США из-за высокомерия
Дмитрий Медведев заявил о пагубности высокомерия и агрессии США на мировой арене
Высокомерие и агрессивная политика США могут привести их к гибели, если они не изменят свое поведение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, США рано или поздно могут пострадать из-за своего высокомерия и агрессивного поведения на международной арене. «Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности своих интересов. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто», – приводит слова зампреда Совбеза RT.
Также он подчеркнул, что если бы у США и других западных стран было достаточно мудрости для заключения с Россией договора о безопасности, то, возможно, специальная военная операция на Украине не была бы необходима. Медведев выразил уверенность, что политика, основанная на принципах исключительности и диктата, в конечном итоге, может обернуться против самого Вашингтона.
До этого Медведев предупредил о риске третьей мировой войны из-за вступления Украины в НАТО, а также назвал Бориса Джонсона опасным фриком.