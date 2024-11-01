Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Медведев назвал Бориса Джонсона опасным фриком
Медведев заявил, что Борис Джонсон действует вопреки интересам мира в Европе
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT охарактеризовал экс-премьера Британии Бориса Джонсона как «опасного фрика», указав на его антироссийскую и антиукраинскую позицию, которая противоречит интересам мира в Европе.
По словам Медведева, Джонсон мешал процессу урегулирования конфликта между Россией и Украиной. «Ведь это не секрет, именно он сказал: «Нет, не надо. Мы вам поможем, все будет нормально. Вы должны проявить волю», – сказал Медведев, говоря о срыве Украиной Стамбульских соглашений, передает ТАСС.
Медведев также отметил, что взглянув на Джонсона, можно сразу «понять все о нем», подчеркнув его неоднозначность и опасность для европейской стабильности. Он добавил, что после вмешательства Джонсона тот «исчез» с политической сцены.
Ранее Медведев в интервью RT заявил, что грузинские власти понимают последствия майдана для Украины, отметив прагматизм Грузии и стремление к нормализации отношений с Россией.