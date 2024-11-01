Медведев заявил, что Борис Джонсон действует вопреки интересам мира в Европе

Tекст: Ольга Иванова

По словам Медведева, Джонсон мешал процессу урегулирования конфликта между Россией и Украиной. «Ведь это не секрет, именно он сказал: «Нет, не надо. Мы вам поможем, все будет нормально. Вы должны проявить волю», – сказал Медведев, говоря о срыве Украиной Стамбульских соглашений, передает ТАСС.

Медведев также отметил, что взглянув на Джонсона, можно сразу «понять все о нем», подчеркнув его неоднозначность и опасность для европейской стабильности. Он добавил, что после вмешательства Джонсона тот «исчез» с политической сцены.

Ранее Медведев в интервью RT заявил, что грузинские власти понимают последствия майдана для Украины, отметив прагматизм Грузии и стремление к нормализации отношений с Россией.