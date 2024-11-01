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Медведев: Грузия осознала последствия украинского майдана
Медведев заявил об осознании Грузией последствий украинского майдана
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что грузинские власти понимают последствия майдана для Украины, отметив прагматизм Грузии и стремление к нормализации отношений с Россией.
Он отметил, что Грузия осознает, чем закончился майдан для Украины. «Грузия знает, что такое «революция роз», Грузия понимает, чем был «майдан», и что он представлял из себя для Украины, чем это все закончилось», – заявил Медведев, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россию радует прагматизм, который проявляет Грузия. По его словам, страна в последние годы стала значительно более практичной в своих подходах. «Грузия стала гораздо более прагматичной страной, и нас это радует», – добавил политик.
В качестве примера такой прагматичности Медведев привел победу партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, что, по его мнению, свидетельствует о нежелании грузинского народа возвращаться к событиям 2008 года и стремлении развивать нормальные экономические отношения с Россией.
Напомним, накануне стало известно, что грузинская оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент страны, решила созвать митинг протеста в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны. Одновременно с этим в Грузии завели 47 уголовных дел по фактам нарушений на выборах и задержали двух человек за вброс бюллетеней.