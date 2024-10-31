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    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

    4 комментария
    31 октября 2024, 10:52 • Новости дня

    В Грузии задержали двух человек за вброс бюллетеней на выборах

    МВД Грузии задержало двух человек за вброс бюллетеней на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек за массовый вброс бюллетеней на участке в Садахло в Марнеульском районе в день парламентских выборов, сообщили в МВД Грузии.

    Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек по обвинению в массовом вбросе бюллетеней на 69-м избирательном участке села Садахло Марнеульского района, передает ТАСС.

    Из-за зафиксированного нарушения Центризбирком Грузии аннулировал результаты выборов на данном участке. Вброс бюллетеней нарушает законодательство страны, и за это преступление предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет, пояснили в МВД.

    Министерство внутренних дел продолжает расследование по уголовному делу, связанному с возможной умышленной фальсификацией избирательных документов, таких как избирательные списки и бюллетени.

    Ранее Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по факту возможной фальсификации выборов.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сотрудничать с Генпрокуратурой в расследовании возможных махинаций на парламентских выборах.

    До этого выборочный пересчет голосов на 366 из 3111 участков подтвердил предварительные результаты ЦИК, согласно которым победила партия «Грузинская мечта».

    28 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту

    Медведев заявил, что после призыва президента Грузии к госперевороту должен следовать арест

    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В своем англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев назвал Зурабишвили «марионеткой», которая не признает результаты выборов и, по его словам, идет против конституции, призывая к перевороту, передает РИА «Новости». Он отметил, что в подобных ситуациях обычно следует отстранение от должности и арест.

    «Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях – это отстранение от должности и арест», – написал он.

    Напомним, в понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

    Коментарии (17)
    30 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    @ Foto Olimpik/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в случае отказа от сотрудничества со следствием Генпрокуратуры о возможных фальсификациях на выборах в парламент 26 октября «совершит окончательное политическое самоубийство», заявил в интервью газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Процесс этого политического самоубийства ею уже был начат, когда она вместо защиты Конституции стала ее регулярно и грубо нарушать. Теперь же, если она не явится на опрос после собственных заявлений о фальсификациях, которые я считаю оголтелой клеветой, это будет последней деталью такого политического самоубийства», – сказал он.

    При этом он предположил, что Зурабишвили явится на опрос «только в том случае, если сможет это преподнести как собственный пиар».

    «В целом очень хорошо, что начато следствие по обвинениям в фальсификациях. Заработала Генпрокуратура, я это только приветствую. Обратите внимание – сама ЦИК, которая незаслуженно находится под таким прессингом оппонентов, обратилась в правоохранительные органы. Это проявление высокой государственной ответственности. О расследованиях возможных нарушений ведь просили и западные критики? Теперь на все будет дан ответ!» – сказал Петрэ Мамрадзе.

    Ранее политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

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    30 октября 2024, 19:45 • Видео
    Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

    Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    Коментарии (0)
    28 октября 2024, 21:53 • Новости дня
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь, передает РИА «Новости».

    Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не исключает «дальнейших последствий», если Грузия не изменит свой курс. Он также отметил, что США присоединились к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании сообщений о нарушениях на выборах.

    Ранее США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

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    28 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом

    Сенатор Пушков заявил о помощи европейских политиков грузинской оппозиции

    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

    Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сделал заявление, что визит европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов в Грузии напоминает события десятилетней давности на Украине.

    Сенатор отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует выступить на митинге оппозиции в грузинской столице, что вызывает аналогии с украинским Майданом 2013 года, когда западные политики активно поддерживали протесты в Киеве.

    «Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го, начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США – министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты – срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    В минувший понедельник в Тбилиси состоялся оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших 26 октября. Акцию поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, несмотря на свой беспартийный статус по конституции, помогает проевропейской оппозиции. Участники митинга несли флаги Грузии, Евросоюза и Украины.

    По результатам выборов правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов, однако они уже заявили о непризнании итогов, предоставленных ЦИКом Грузии. Наблюдатели ОБСЕ, в том числе спецкоординатор миссии Паскаль Ализар, отметили хорошую организацию выборов, несмотря на зафиксированные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту и заявил, что подобные действия могут повлечь отстранение и арест. Кроме того, обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, и их задачей является организация провокаций в ходе этих протестов.

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    30 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Пересчет голосов на выборах в парламент Грузии подтвердил данные ЦИК
    Пересчет голосов на выборах в парламент Грузии подтвердил данные ЦИК
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Выборочный пересчет голосов на 366 из 3111 участков, открытых 26 октября в день выборов в парламент Грузии, подтвердил предварительные итоги ЦИК о победе «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как отмечено в заявлении ЦИК, без изменений оставлены результаты на 334 участках – это 91,25% от общей численности, где пересчитаны голоса.

    На 32 участках итоговые протоколы были «незначительно изменены», заявил ЦИК Грузии. Пересчет голосов состоялся 29 октября.

    Напомним, ЦИК Грузии сообщил, что пересчитает выборочно голоса во всех 73 округах, в каждом из них на пяти участках. Это было сделано на фоне критических замечаний к результатам выборов.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» получила на парламентских выборах в Тбилиси 263 тыс. голосов, что на 45 тыс. больше, чем четыре года назад.


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    29 октября 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины

    Политолог Скачко: Прибывшие с Украины снайперы устроят провокации в Грузии, чтобы поднять градус эскалации

    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2014 году на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. Теперь история может повториться в Тбилиси, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов.

    «Снайперы использовались еще в ходе антисоветских бунтов в странах Прибалтики в начале 1990-х годов. Позднее, в 2014-м году, стрелки проявили себя в максимальной степени в Киеве», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Он напомнил, что тогда на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. По мнению собеседника, история может повториться теперь в Тбилиси.

    «Насколько известно, в свое время Запад направил в том числе грузинских снайперов в Киев. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. А теперь Грузия получает алаверды – стрелки прибывают в закавказскую республику. Ведь если Европа и США поставили на Тбилиси как на возможную сменщицу Украины в войне с Россией, то будут предприниматься все шаги с тем, чтобы взорвать ситуацию в стране», – рассуждает политолог.

    Скачко не исключает, что перед снайперами будет стоять задача стрелять во время митингов в Тбилиси по противоборствующим сторонам. «Все это отвечает интересам Запада – возбудить толпу, поднять градус эскалации внутри Грузии, а потом воспользоваться слабостью власти и устроить переворот в стране. Снайперы – лишь часть провокации, часть технологии цветных революций», – акцентировал эксперт.

    На этом фоне грузинскому правительству стоит учесть ошибки украинских коллег, считает собеседник. «Мне кажется, в Грузии прежде всего постараются переловить этих снайперов. Тбилиси также важно не идти на поводу у толпы и проявить твердость. Руководство республики уже утихомиривали улицу. Поэтому стоит надеяться, что и в этот раз демонстранты побузят и успокоятся. Да и поднять полстраны, даже вложив туда миллионы долларов, сейчас у Запада вряд ли получится», – заключил Скачко.

    Ранее Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов. Их задачей является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сообщил источник РИА «Новости». «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    Накануне вечером в Тбилиси прошел митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под «международным администрированием». Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.

    Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад решился испытать народ Грузии на твердость.

    Коментарии (2)
    28 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, сообщил осведомленный источник.

    Задачей снайперов является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сказал собеседник ТАСС.

    «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    В Грузии после парламентских выборов начался протест, президент страны Саломе Зурабишвили обвинила власти в манипуляциях с голосами избирателей.

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    29 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси

    Грузинский эксперт не увидел на митинге оппозиции в Тбилиси «критической массы» для «майданизации»

    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Первый день протеста оппозиции в Грузии против итогов выборов в парламент, состоявшихся 26 октября, показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Первый день показал, что в обществе нет критической массы для такого заряда», – сказал Мамрадзе. По его словам, «если бы такой заряд был, люди сами вышли бы на улицы сразу после объявления ЦИК результатов, поэтому оппозиции понадобилось время, чтобы дождаться критических заявлений Запада, после чего позвать сторонников на улицу».

    Петрэ Мамрадзе сказал, что «с самого начала митинга накануне чувствовалось, что у его участников нет настроения идти на эксцессы».

    «Население уже не хочет тратить на такие сходки время и средства. Поэтому оппозиции нужны собственные ресурсы, а есть ли они? Тут главное, чтобы правительство не допустило грубых ошибок, после чего люди сами выходят», – сказал аналитик.

    Комментируя критику итогов выборов многими представителями Евросоюза и угрожающие заявления Госдепа США о «последствиях» для Грузии, Петрэ Мамрадзе сказал, что «это может, к сожалению, дискредитировать Запад в глазах населения Грузии».

    «Пусть не забывают при этом, что именно «прозападная» оппозиция не доверяет отчетам наблюдателей ОБСЕ, которые мониторили выборы и отметили их хорошее администрирование, – заметил эксперт. – А вот «Грузинская мечта» им доверяет».

    По словам Петрэ Мамрадзе, «расследование правительством первых инцидентов на выборах дало симптоматичные результаты».

    «Оказалось, что самую большую драку на одном из участков в Исанском районе Тбилиси устроили сторонники саакашвилевского «Единого национального движения», которых привезли из Восточной Грузии. Также важно, что «Грузинская мечта» сразу же и публично осудила вброс бюллетеней в урну в Марнеули собственным представителем, который уже задержан полицией», – отметил аналитик.

    Он подчеркнул, что власти Грузии даже и не стали дожидаться призывов выяснить детали нарушений, а сами взялись за это.

    «И еще важный момент. До выборов президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные лидеры заявляли, что доверяют технике на электронном голосовании, что его невозможно фальсифицировать, призывали своих сторонников не бояться. А сейчас говорят совершенно обратное! Сами себя опровергают!» – отметил аналитик.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

    Коментарии (3)
    29 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах

    Политолог Лукьянов: Пересчет голосов на выборах в Грузии выбьет почву из-под ног оппозиции

    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пересчетом голосов грузинское правительство, во-первых, показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. А во-вторых, лишает оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал решение ЦИК Грузии выборочно пересчитать голоса на выборах в парламент.

    «Грузинскому правительству совершенно некстати беспорядки. А между тем оппозиция при моральной поддержке Запада пытается их раскрутить, утверждая, что парламентские выборы нелегитимны. В этой ситуации выборочный пересчет голосов – вполне уместное решение», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, таким образом, во-первых, правительство показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. Кроме того, пересчет голосов лишит оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, добавил политолог.

    «Это не изменит их мнения о «Грузинской мечте» и результатах выборов – оно уже сформировалось. Тем не менее решение ЦИК выбивает почву для протестных действий. Ведь если пересчет подтвердит уже объявленные результаты, то у оппозиции не будет фактуры, подтверждающей их претензии», – рассуждает Лукьянов.

    Говоря о прошедшем накануне митинге, аналитик обратил внимание на требование оппозиции провести новые выборы под эгидой «международной избирательной администрации». Он счел его абсурдным. «Фактически оппозиция заявляет о готовности проводить выборы так, будто Грузия – это оккупированная страна. Это показывает их полное неуважение к собственному государству. Инициатива, на мой взгляд, реализована не будет», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Центризбирком Грузии перепроверит данные об итогах парламентских выборов. Для этого ЦИК пересчитает бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Решение было принято на фоне критических замечаний к итогам выборов в парламент страны 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Окружные комиссии с помощью жеребьевки уже выбрали конкретные участки. В регионах пересчет начнется в 12.00 по местному времени (11.00 мск), в Тбилиси – в 17.00 (16.00 мск). В ЦИК отметили, что так поступили и в 2021 году на муниципальных выборах. «Тогда все результаты пересчета совпали с результатами голосования», – заявили в ЦИК.

    Накануне вечером перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом. Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что первый день протеста показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны.

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    30 октября 2024, 14:17 • Новости дня
    Премьер Грузии обосновал вызов Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»

    Премьер Грузии обосновал вызов президента Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»

    Премьер Грузии обосновал вызов Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»
    @ commission.europa.eu

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обосновал в том числе призывами западных партнеров начало Генпрокуратурой страны расследования возможных фальсификаций на выборах в парламент 26 октября, в ходе которого на опрос вызвана президент Саломе Зурабишвили, которая настаивает на махинациях в процессе голосования, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы учитываем призывы западных партнеров расследовать (возможные нарушения), призыв в том числе (верховного комиссара Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа) Борреля», – сказал председатель кабмина журналистам.

    По его словам, «важна и под этим углом инициатива Центризбиркома обратиться в Генпрокуратуру».

    Ираклий Кобахидзе поблагодарил ЦИК за открытость и Генпрокуратуру за немедленное реагирование на обращение начать расследование.

    По его словам, «выборы были абсолютно свободными, демократическими, конкурентными, чистыми».

    «Открытость ЦИК это подтверждает. Все получат возможность все перепроверить», – заявил он.

    Ранее юристы заявили, что президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили.

    Коментарии (3)
    29 октября 2024, 11:24 • Новости дня
    ЦИК Грузии объявил о выборочном пересчете голосов на выборах в парламент
    ЦИК Грузии объявил о выборочном пересчете голосов на выборах в парламент
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    ЦИК Грузии на фоне критических замечаний к итогам выборов в парламент страны 26 октября во вторник пересчитает выборочно голоса во всех 73 округах, в каждом из них на пяти участках, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом сообщили в ЦИК, отметив, что пересчет будет прозрачным и доступным для наблюдателей.

    В ЦИК отметили, что так поступили и в 2021 году на муниципальных выборах.

    «Тогда все результаты пересчета совпали с результатами голосования», – заявили в ЦИК.

    Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что первый день протеста оппозиции в Грузии против итогов выборов в парламент, состоявшихся 26 октября, показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны.

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    Коментарии (4)
    30 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Зурабишвили отказалась сотрудничать с прокуратурой по «фальсификации выборов»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский президент Саломе Зурабишвили решила не сотрудничать с Генпрокуратурой, которая расследует возможные махинации на выборах в парламент 26 октября. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге в среду политик заявила, что вызов ее на опрос в Генпрокуратуру 31 октября является «сведением политических счетов». При этом она вновь заявила о «массовых нарушениях» на выборах «во всех возможных и невозможных формах».

    По ее словам, «граждане, НПО и СМИ собирают доказательства нарушений тайны голосования, подкупа, устрашения и так далее». Следует отменить итоги выборов как минимум на 246 из 3111 участков, это затронет около 400 тыс. избирателей, добавила президент.

    Напомним, в Тбилиси прошел марш грузинской оппозиции, участники высказывали недовольство итогами парламентских выборов. Также перед зданием грузинского парламента прошел митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный Зурабишвили. Оппозиция требовала проведения новых выборов в парламент при международной администрации.

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    28 октября 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал условие провала протестов оппозиции в Грузии

    Политолог Лукьянов: США и Европа отстанут от Грузии, если власти в Тбилиси проявят твердость

    Политолог назвал условие провала протестов оппозиции в Грузии
    @ Florian Gaertner/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа и США пока не решили, как дальше вести игру на грузинском направлении. Но они в силах раскачать бузу в стране, потенциал для этого есть. Многое будет зависеть от крепости нервов «Грузинской мечты», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в ЕС сочли, что парламентские выборы в Грузии прошли с нарушениями, а президент Саломе Зурабишвили призвала к протестам в центре Тбилиси.

    «Реакция Запада на результаты выборов в грузинский парламент вполне предсказуемая», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что взаимная неприязнь между правительством во главе с «Грузинской мечтой» и странами Европы и США формировалась довольно давно.

    «Но в последние два года это усугубилось, потому что Тбилиси категорически не хочет вовлекаться в противостояние России и Запада, настаивает на своем праве оставаться в стороне», – уточнил собеседник. При этом такое положение дел не нравится западным странам, поэтому в ход идут те методы и инструменты, которые есть у них в арсенале.

    «Так, используется аргумент, мол, грузинское правительство хоронит европейскую перспективу страны. Приостановлены переговоры о вступлении в Евросоюз. Впрочем, это некоторая демагогия, потому что перспективы совершенно не определены, да и никаких реальных переговоров нет. Тем не менее это существовало как этикетка, и сейчас ей помахивают с тем, чтобы надавить на Тбилиси», – указал политолог.

    Лукьянов напомнил, что в Грузии есть сегмент общества, который считает европейскую ориентацию и присоединение к евроатлантическим структурам абсолютно безальтернативным выбором. «Нынешние заявления о непризнании выборов, о нарушениях, которые якобы имели место, нацелены на то, чтобы этот пласт населения возбудить, заставить их выйти на улицу и спровоцировать беспорядки. Ведь как только возникает акт применения силы, вся обстановка взвинчивается», – пояснил Лукьянов.

    Призывы президента Грузии Саломе Зурабишвили к протестам тоже вполне ожидаемый шаг, считает эксперт. Собеседник отметил, что политик находится в оппозиции по отношению к партии «Грузинская мечта», она «в наиболее радикальном виде представляет собой сторонницу безоглядного присоединения к западной антироссийской коалиции». «До тех пор, пока Зурабишвили остается на посту президента, она будет стараться использовать свой ресурс, чтобы спровоцировать бузу в Грузии», – добавил политолог.

    Впрочем, на фоне призыва европейских стран не признавать выборы в грузинский парламент выделяется Будапешт. Виктор Орбан поздравил «Грузинскую мечту», а также собрался посетить Тбилиси с официальным визитом. Однако вес позиции председательствующей в ЕС Венгрии небольшой, указал Лукьянов.

    «Венгерский премьер – диссидент. Внутри Евросоюза он олицетворяет некую попытку альтернативного взгляда. Позиция Орбана по выборам в Грузии очень последовательна. Но если в Европе и США все-таки решат разыграть некую карту в Грузии, тот вряд ли он сможет что-то сделать, что-либо противопоставить давлению Запада», – уточнил собеседник.

    По его словам, вопрос о том, разыгрывать ли «партию», западными странами окончательно не решен. «Есть ли потенциал? Да, конечно, есть. Какую-то бузу раскачать можно. Все будет зависеть от устойчивости психики и крепости нервов у «Грузинской мечты». Потому что пример Украины 2014 года показывает, что если власть начинает колебаться, как это сделал Виктор Янукович, если начинает давать слабину, идти на якобы переговоры, компромиссы, то ни к чему хорошему это не приводит», – рассуждает политолог.

    «До сих пор грузинские власти демонстрировали удивительную твердость. Ожидать от Тбилиси, что он займет настолько последовательную позицию в отстаивании своих интересов, не поддаваясь на давление Запада, было трудно. Весь предыдущий опыт до событий десятилетней давности говорил о другом», – напомнил Лукьянов. Сейчас «Грузинская мечта» ведет себя достаточно уверенно, потому что в партии убеждены: заметное большинство населения на их стороне.

    «Если председатель фракции Бидзина Иванишвили и его соратники проявят твердость и будут аккуратными – ведь задача Запада спровоцировать их на серьезное применение насилия – тогда, я думаю, ситуация через какое-то время уляжется. От них отстанут по той причине, что США и Европа увидят бесперспективность своих действий, а тратить слишком много времени и сил на Грузию западные страны не будут», – считает эксперт.

    После этого, по прогнозам политолога, отношения Тбилиси с Западом будут постепенно стабилизироваться, потому что они «нужны и той и другой стороне». «Если политики «Грузинской мечты» докажут, что они устойчивы и их не свернешь, США и Европе некуда будет деваться, им придется взаимодействовать с Тбилиси. Хотя, очевидно, процессы так называемой интеграции в евро-атлантический институт зависли, по крайней мере, до той поры, пока «Грузинская мечта» остается у руля», – заключил Лукьянов.   

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. «Хочу сказать от лица единственного независимого института, оставшегося в этом государстве, – я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России», – заявила она. При этом власти Грузии обвинили президента Зурабишвили во лжи.

    Кроме того, парламентарии из Европы и Канады считают, что парламентские выборы в Грузии не были ни свободными, ни честными, и поэтому ЕС не должен признавать их результаты и должен ввести персональные санкции. Заявление подписали Германия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Ирландия, Канада, Украина, Швеция.

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Центризбирком Грузии к «расследованию нарушений», которые, как считают в Брюсселе, имели место на выборах в грузинский парламент. «Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу. ЕС с нетерпением ожидает окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ», – говорится в заявлении Борреля.

    С подобным комментарием выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к проведению расследования данных о всех нарушениях, связанных с выборами», – сказано в его заявлении. По словам Блинкена, среди нарушений были зафиксированы «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами».

    На этом фоне председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил, что член местного органа самоуправления (сакребуло) от правящей «Грузинской мечты», вбросивший бюллетени для голосования на выборах в Марнеули перед телекамерами оппозиционных компаний, задержан. По грузинским законам, фальсификатору грозит до двух лет заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По словам Шалвы Папуашвили, на выборах всего было «несколько инцидентов», а этот факт считается самым резонансным.

    Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

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    28 октября 2024, 19:06 • Новости дня
    В Грузии начался митинг против итогов выборов
    В Грузии начался митинг против итогов выборов
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед зданием грузинского парламента проходит многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили.

    Участники протестов перекрыли движение по проспекту Руставели, передает ТАСС.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

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    28 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    Оппозиция покинула площадь перед парламентом Грузии после митинга
    Оппозиция покинула площадь перед парламентом Грузии после митинга
    @ Maurizio Orlando/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тбилиси сторонники оппозиции покинули площадь перед парламентом после митинга против результатов выборов.

    Выступления на митинге длились около трех часов, после чего участники начали расходиться, передает РИА «Новости». Несмотря на это, проспект Руставели остается перекрытым для автомобилей из-за большого скопления людей.

    Во время протестной акции участники освистали кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, визит которого в Тбилиси совпал с началом демонстрации. Митингующие держали флаги Грузии, Евросоюза и Украины. На месте событий дежурят сотрудники полиции и медицинские службы, однако акция прошла мирно и без происшествий.

    Напомним, в понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что грузинская оппозиция на митинге в столице страны потребовала проведение новых выборов в парламент при международной администрации.

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