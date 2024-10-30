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Зурабишвили отказалась сотрудничать с прокуратурой по «фальсификации выборов»
Грузинский президент Саломе Зурабишвили решила не сотрудничать с Генпрокуратурой, которая расследует возможные махинации на выборах в парламент 26 октября. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На брифинге в среду политик заявила, что вызов ее на опрос в Генпрокуратуру 31 октября является «сведением политических счетов». При этом она вновь заявила о «массовых нарушениях» на выборах «во всех возможных и невозможных формах».
По ее словам, «граждане, НПО и СМИ собирают доказательства нарушений тайны голосования, подкупа, устрашения и так далее». Следует отменить итоги выборов как минимум на 246 из 3111 участков, это затронет около 400 тыс. избирателей, добавила президент.
Напомним, в Тбилиси прошел марш грузинской оппозиции, участники высказывали недовольство итогами парламентских выборов. Также перед зданием грузинского парламента прошел митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный Зурабишвили. Оппозиция требовала проведения новых выборов в парламент при международной администрации.