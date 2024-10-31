Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.0 комментариев
Грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»
Грузинская оппозиция, которая заявила о непризнании субботних выборов в парламент, созывает митинг протеста в понедельник в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На брифинге представитель «Коалиции перемен» Елена Хоштария заявила, что оппозиция добьется признания выборов нелегитимными и проведения нового голосования, для чего «фундаментально нужны уличные акции». По ее словам, «надо бороться против конституционного переворота, организованного нашим врагом – Россией». «Надо изгнать Россию из Грузии», – заявила она.
Представитель коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе заявила о том, что на выборах «Грузинская мечта» победила потому, что их проводили «российские спецслужбы». «Российские спецслужбы украли у нас выборы», – сказала она.
Тинатин Бокучава от саакашвилевского «Единого национального движения» в свою очередь сказала, что «прозападной оппозиции» «народ доверил управлять страной», поэтому «наша победа неизбежна». По ее словам, грузинскую оппозицию «поддерживает весь свободный мир», а «Грузинскую мечту» – такие страны, как Россия, Венесуэла и Никарагуа».
Ранее «Грузинскую мечту» поздравили Венгрия, Азербайджан, Армения, Турция, Китай, а о признании ее победы названными Тинатин Бокучава странами говорит только сама оппозиция. Оппозиция продолжит консультации с президентом Саломе Зурабишвили по плану действий.
На брифинге не было представителей еще одной оппозиционной партии, которая преодолела барьер в пять процентов, – «За Грузию». Ее представители утверждают, что полностью разделяют недовольство оппозиции.