Медведев предупредил о риске третьей мировой войны из-за вступления Украины в НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью телеканалу RT Медведев обсудил возможность принятия Украины в НАТО и связанные с этим риски, передает ТАСС. По его словам, в этом вопросе необходимо учитывать угрозу начала третьей мировой войны.

«Незадолго до своей кончины, уже в очень зрелом возрасте, он (экс-госсекретарь США Генри Киссинджер) как бы с некоторым сожалением пробросил: ну, теперь нам ничего не остается, кроме как принять Украину в НАТО», – напомнил Медведев.

Политик выразил несогласие с такой точкой зрения, заявив, что «в этом он все-таки ошибся, такой предопределенности нет». Медведев подчеркнул, что, выбирая между некими обещаниями и возможностью начала третьей мировой войны, выбор совершенно очевиден.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину. Военный эксперт Александр Степанов сообщил, что учения НАТО Lightning Strike 24, проводимые на крупнейшем полигоне Северной Европы в финской Лапландии с участием около 3,6 тыс. военнослужащих, рассматриваются как подготовка к войне с Россией.