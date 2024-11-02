Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский не смог стабилизировать фронт на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил о сомнениях в способности президента Украины Владимира Зеленского стабилизировать ситуацию на фронте, передает РИА «Новости». Дубинский прокомментировал недавнее заявление Зеленского, в котором тот выразил уверенность, что Дональд Трамп не сможет остановить украинский конфликт.

«Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории», – заявил Дубинский.



Ранее Дубинский выразил недовольство нежеланием Зеленского принимать мирный план Дональда Трампа, экс-президента США и кандидата в президенты от республиканцев, по урегулированию ситуации на Украине. Также депутат призвал Россию выразить благодарность Зеленскому за «сдачу» Донбасса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главной целью Владимира Зеленского и его команды является удержание власти на Украине для обеспечения их безопасности и выживания.

Поддержка Запада не спасает Киев от потери территорий из-за постоянного срыва достигнутых договоренностей украинским руководством, считает глава МИД России Сергей Лавров.

Русофобское руководство Украины, по мнению Лаврова, нельзя считать разумным и дальновидным, так как его представители едва ли могут претендовать на звание умных политиков.