Tекст: Александра Юдина

По его словам, основным интересом нынешних украинских руководителей во главе с Зеленским является как можно дольше удержаться у власти, передает РИА «Новости».

Медведев подчеркнул, что в случае потери власти лучшим вариантом для них станет миграция в Великобританию или Польшу.

Медведев указал, что во главе Украины стоит «нелегитимное лицо», представляющее группу людей, захвативших власть и действующих исключительно в своих интересах.

По его мнению, любой новый майдан на Украине начнет с казни прежнего руководства.

«Пока они у власти – они живы. Как только их нет у власти – их не существует. В лучшем случае это Польша или Лондон», – подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза также добавил, что все законы, подписанные Зеленским, недействительны, так как были приняты вопреки воле народа. Он выразил уверенность в том, что огромные суммы денег были похищены нынешним руководством Украины, и заявил о намерении установить более справедливую власть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Александр Дубинский подал иск, требуя от Владимира Зеленского назначения выборов президента Украины, и Верховный суд Украины обязал Зеленского предоставить пояснения в течение десяти дней в рамках этого иска.