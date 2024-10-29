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Суд на Украине решил привлечь Зеленского к рассмотрению иска о выборах
Депутат Рады Дубинский сообщил о привлечении судом на Украине Зеленского к рассмотрению иска о выборах
Кассационный административный суд предоставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому десять дней на пояснения в рамках иска, касающегося назначения выборов президента Украины, сообщил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, который подал иск с соответствующим требованием.
«Постепенно движемся по моему иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины», – приводит слова Дубинского ТАСС.
Дубинский сообщил, что суд принял два промежуточных решения: привлечь Зеленского к рассмотрению иска и отвергнуть просьбу Верховной рады о закрытии дела на основании того, что «предмет спора носит политический характер».
Дубинский обратился в Верховный суд с иском против Верховной рады, требуя назначить выборы президента Украины. Он подал иск еще 28 июня, утверждая, что парламент обязан провести выборы. Оппозиционер также отметил, что следующее заседание суда назначено на 11 ноября. Сам Дубинский находится в следственном изоляторе с ноября 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. 20 мая официальный срок полномочий Зеленского истек. После этого президент России Владимир Путин, ссылаясь на конституцию Украины, заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом.