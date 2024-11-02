Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.3 комментария
Мошенники обманом заставили продать четыре квартиры пенсионерку в Петербурге
Мошенники обманом выманили 31 млн у пенсионерки в Петербурге и заставили продать четыре квартиры
В Петербурге мошенники убедили пенсионерку продать четыре квартиры и передать им 31,44 млн рублей, их поисками занимается полиция, заявили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Мошенники в Санкт-Петербурге обманным путем уговорили 72-летнюю пенсионерку продать свои четыре квартиры и передать полученные 31,44 млн рублей курьерам, сообщает РИА «Новости».
По данным полиции, женщина проживает на 13-й линии Васильевского острова, ей звонили неизвестные, используя обманные методы, чтобы завладеть ее имуществом.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция ищет подозреваемых, причастных к этому преступлению.
Ранее певица Лариса Долина подала в суд исковое заявление, чтобы вернуть свою московскую квартиру, которую потеряла из-за мошеннических действий.
Сообщалось, что артистка стала жертвой телефонных мошенников: злоумышленники уговорили ее продать квартиру, а вырученные деньги передать курьеру.
Юрист по недвижимости Ирина Нигматуллина предупредила о хищениях квартир через «Госуслуги» с помощью электронных цифровых подписей, полученных мошенниками обманным путем.