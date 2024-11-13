Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он заявил, что первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Угледар, где местные жители выразили искреннюю благодарность российским войскам за освобождение от украинских сил.

«Мы ждали Россию! Мы русские!» – передал Пушилин слова жителей города.

Он отметил, что в городе не осталось ни одного целого дома, люди вынуждены были жить в подвалах. Теперь они надеются на помощь с эвакуацией и оформление документов для получения российского гражданства.

Как рассказал офицер-артиллерист 29-й армии с позывным «Заря», боевые действия в районе Угледара были крайне ожесточенными, но российским военным удалось заставить противника отступить, что позволило освободить город.

Ранее Пушилин посетил освобожденный Угледар и заявил о серьезных разрушениях, отметив, что целые здания в городе почти не сохранились.