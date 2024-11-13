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    Джонсон назвал условие отправки британских войск на Украину
    Педагоги раскритиковали идею не принимать в школы не говорящих по-русски детей мигрантов
    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово
    Морская авиация ВМФ получила собственный флаг
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    Трамп поручил Маску и Рамасвами возглавить Министерство эффективности
    Россия списала африканским странам долги на 20 млрд долларов
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    13 ноября 2024, 08:50 • Новости дня

    Пушилин оценил разрушения в Угледаре

    Глава ДНР Пушилин посетил Угледар и отметил серьезные разрушения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный Угледар и заявил о серьезных разрушениях, отметив, что целые здания в городе почти не сохранились.

    Пушилин опубликовал видео из города, на котором видно, что многие здания сильно пострадали, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что в Угледаре практически невозможно найти целое здание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин сообщал о напряженной обстановке в Угледаре, а также упоминал о сложностях с эвакуацией из-за обстрелов в этом районе.

    12 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум

    Политолог Рар: Мерц пребывает в превратных иллюзиях по поводу силы армии России

    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии. Если в 2025 году политик возглавит правительство Германии, то он может пойти на эскалацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине.

    «В экспертных кругах Германии примерно с середины 2022 года сложились весьма опасные убеждения, будто Украина при массированной западной помощи может и должна победить Россию. Есть мнение, что Москва якобы блефует по поводу применения своего ядерного оружия, и НАТО, если захочет, расправится с Российской Федерацией», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Он отметил, что председатель ХДС Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые «пребывают в превратных иллюзиях». Собеседник также уточнил, что тем «немногим экспертам, которые пытаются говорить об обратном, затыкают рты». «Убедить Мерца в том, что Россия сдержанно воюет, чтобы ограничить жертвы, в царившей на Западе воинствующей атмосфере невозможно», – считает политолог.

    На этом фоне он обратил внимание, что США более трезво смотрят на ситуацию и не разрешают Владимиру Зеленскому использовать дальнобойное вооружение для атак вглубь российской территории. Кроме того, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает передачу ВСУ ракет Taurus, понимая последствия такого шага, добавил спикер.

    По мнению эксперта, Мерц в случае победы на выборах в 2025 году может пойти на эскалацию. Более того, поддержку он найдет среди европейских партнеров. «В этом отношении он не один. В отличие от США, лидеры Британии, Франции и Польши только и ждут, чтобы Берлин присоединился к их общей идее передать Украине наступательное вооружение. Они считают, что это позволит Киеву вернуть территории, которые перешли под контроль России», – заключил Рар.

    Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пригрозил объявить России ультиматум. По словам председателя ХДС, в случае победы он предъявит Москве требование о прекращении в течение суток боевых действий. Если оно не будет выполнено, политик планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на использование переданных ВСУ вооружений.

    По мнению Мерца, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Киева. По его словам, эти шаги помогут в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе. «Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», – сказал политик в интервью журналу Stern.

    В то же время он выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России скоро наступит. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял риторику Шольца желанием сохранить пост канцлера.

    На этом фоне Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставка Киеву немецких ракет не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию». «Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», – написал он в своем Telegram-канале.

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    12 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища

    В Сети опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР

    Опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Телеканал ТСН опубликовал видео, запечатлевшее момент прорыва дамбы Кураховского водохранилища около города Курахово в ДНР, где продолжаются боевые действия между российскими войсками и ВСУ.

    На кадрах видно, как вода прорывается через разрушенные участки, нанося значительный ущерб, передает «Военная хроника».

    Дорога на дамбе также получила повреждения в результате инцидента. Прорыв произошел в условиях продолжающегося наступления российских войск на позиции вооруженных сил Украины в этом районе, что усложняет транспортное сообщение и проведение операций в зоне конфликта.

    На кадрах также видны последствия прорыва: затопленные участки и поврежденные инфраструктурные объекты. Власти ДНР и местные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением транспортного сообщения.

    Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где идут ожесточенные бои.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области

    Рогов: Российские войска продвинулись в районе Новодаровки в Запорожской области

    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли значительного продвижения в районе села Новодаровка в Запорожской области на административной границе с ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска достигли значительного прогресса в районе села Новодаровка в Запорожской области, на границе с Донецкой народной республикой, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что наиболее активные боевые действия происходят на Времевском направлении, где за последние два дня были зафиксированы значительные успехи российских сил.

    Кроме того, в населенном пункте Ровнополь проводится зачистка, и, по словам Рогова, украинские военнослужащие, находящиеся там, сдаются в плен. Он подчеркнул, что «каждый последующий день бьет рекорды предыдущего по количеству перешедших на мирную сторону военнослужащих ВСУ». Рогов также отметил, что жители Запорожской области, загнанные на фронт, не желают воевать, считая, что для украинских националистов они находятся в категории «генетически неправильных украинцев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в пригородах Запорожья, а в Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры.

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    12 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK

    Forbes: Тайвань тайно поставил ВСУ 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK

    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Тайвань тайно передал Украине 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK с шестью пусковыми установками каждая, чтобы поддержать украинскую противовоздушную оборону в условиях перевода кадров в пехоту, сообщает Forbes.

    Тайвань передал украинским вооруженным силам комплексы противовоздушной обороны HAWK, сообщает Forbes. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что остров тайно поставил Украине батареи зенитных ракет HAWK, что может существенно укрепить украинскую ПВО.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что делает его ключевым игроком в поддержке украинских ВВС. «Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС», – заявил Ху.

    Как сообщает издание, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками, способными запускать три ракеты. Это происходит на фоне перевода кадров из ПВО в пехоту, что ранее отмечала депутат Рады Марьяна Безуглая и подтвердил экс-спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, У Чжунда, ветеран спецназа Тайваня, погиб в ходе боевых действий на Украине в результате ночной операции у Авдеевки подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Тайваня.

    Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США, столкнулась с кризисом поставок из-за китайских санкций, запрещающих поставки ключевых компонентов, включая батареи. Компания Skydio начала ограничивать продажи аккумуляторов для своих дронов и продолжает поддержку Тайваня, несмотря на санкции, что отразится на клиентах.

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые также интересуют Украину.

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    12 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах

    Украинские силы в Елизаветовке и Ильинке к югу от Курахово попали в клещи и отрезаны от снабжения

    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Группировки ВСУ в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка к югу от Курахово отрезаны от основных сил и снабжения, что вынуждает их пытаться выходить малыми группами под огневым контролем российских войск.

    Группировки украинских сил, находящиеся в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка, оказались в клещах, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, эти подразделения отрезаны от основных сил и лишены подвоза провизии, что создает для них крайне сложные условия.

    В силовых структурах уточнили, что украинские военные пытаются покинуть окруженные населенные пункты малыми группами. Однако все пути, по которым они могут двигаться, находятся под огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации, что значительно осложняет попытки отступления.

    Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где идут ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, сообщал Владимир Зеленский.

    Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой народной республике, отмечал глава региона Денис Пушилин.

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    12 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины

    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 71 беспилотник.

    С начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 622 беспилотника, 585 ЗРК, 19 176 танков и других бронемашин, 1487 боевых машин РСЗО, 17 723 орудия полевой артиллерии и минометов, 28 182 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили место проведения испытаний ОТР «Сапсан» ВСУ. А в прошлые выходные ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ.

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    12 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине

    Экс-премьер Эстонии Каллас уверена, что перемирие на Украине приведет к новому обострению

    Tекст: Денис Тельманов

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями.

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, заявила на слушаниях в Европарламенте, что перемирие на Украине будет вредным, так как оно приведет к новому обострению конфликта, сообщает ТАСС.

    Она привела в пример Минские соглашения, которые, по ее словам, только усилили войну. Каллас отметила, что краткосрочные мирные соглашения не способствуют долгосрочному миру, а приводят к затяжным конфликтам.

    Каллас, экс-премьер Эстонии, была согласована на пост главы дипломатии ЕС на саммите Евросоюза в июне. Ее кандидатуру должны утвердить на совместных слушаниях комиссий Европарламента. Ожидается, что новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

    Вторые Минские соглашения были подписаны между ДНР, ЛНР и киевским режимом при посредничестве России, Германии и Франции. Целью соглашений было прекращение конфликта и предоставление автономии Донбассу. Однако, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Запад рассматривал их как средство для подготовки Киева к военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав правительства, готовый начать работу через месяц, в котором она победила внутренних врагов и сфокусировалась на борьбе с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей правоконсервативной силе в Евросоюзе.

    Среди новых лиц правительства выделяется Кая Каллас, известная своей непопулярностью и русофобией, получившая значимый пост благодаря своему противостоянию с Россией.

    Несмотря на необходимость получения одобрения Европарламента, Урсула фон дер Ляйен усиливает свое влияние на политику Евросоюза. В Европе наблюдается тенденция роста правых евроскептиков, что вынуждает систему идти на уступки в миграционной политике, но не в вопросах отношений с Россией и поддержки Украины.

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    12 ноября 2024, 17:59 • Новости дня
    Военкор рассказал об успешном использовании Starlink российскими военными
    Военкор рассказал об успешном использовании Starlink российскими военными
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что способствует улучшению разведки и отслеживанию планов противника, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Коц рассказал изданию «Военное дело» о том, как российские военные в зоне спецоперации на Украине используют спутниковую связь Starlink. По его словам, данное решение позволило значительно улучшить уровень разведки и возможности отслеживания передвижений противника, отмечает корреспондент.

    «Старлинком» в войсках активно пользуются в зоне спецоперации на Украине. Через эту спутниковую сеть военные осуществляют трансляции на различные пункты управления и передают изображения с разведывательных беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Коц.

    Коц подчеркнул, что использование технологий Starlink способствует повышению эффективности ведения боевых действий и позволяет более оперативно реагировать на изменения в обстановке на передовой. Он также отметил, что за счет таких технологий удается быстрее принимать решения и управлять войсками.

    Ранее сообщалось, что российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине западные терминалы Starlink.

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    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    13 ноября 2024, 07:42 • Новости дня
    ВСУ затопили собственные позиции близ Курахова

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, затопив свои позиции в низинах под Кураховом, сообщают силовые структуры.

    По их информации, украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, что привело к затоплению собственных позиций в низинах вблизи Курахова, передает ТАСС.

    Силовики отметили, что такой шаг трудно объяснить, поскольку ущерб нанесен в первую очередь самим украинским войскам. «Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы. Ущерб в первую очередь для самого противника», – сообщили в силовых структурах.

    Кроме того, силовикам удалось установить, что на наступательные действия российской армии подрыв дамбы не окажет значительного влияния.

    Ранее сообщалось, что российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

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    12 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Российская армия прорвала оборону к востоку от Курахово

    Российские войска продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

    Как сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Репке в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), российские войска значительно продвинулись в Курахово. Согласно его информации, была прорвана последняя линия обороны к востоку от города, что позволило российской армии продвинуться более чем на 1200 метров вглубь.

    Репке отметил, что на данный момент российские войска контролируют приблизительно 15% территории Курахово. Обозреватель подчеркнул, что это значительное достижение для армии, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины.

    Напомним, накануне сообщалось, что силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах и отрезаны от снабжения.

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    12 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    Московский суд приговорил педиатра Буянову за фейки о ВС России

    Педиатр Буянова получила пять с половиной лет колонии за фейки о Вооруженных силах РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к пяти с половиной годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

    Как передает ТАСС, судья огласил приговор, назначив пять лет и шесть месяцев лишения свободы по статье 207.3 УК РФ.

    Обвинение утверждало, что Буянова, используя служебное положение, на приеме в детской больнице сделала некорректное заявление об отце одного из пациентов, участвовавшем в специальной военной операции. Как сообщалось, прокурор требовал для подсудимой шесть лет колонии.

    Дело получило огласку после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Вскоре после начала расследования Буянова была уволена из больницы, однако впоследствии Тушинский суд Москвы восстановил ее на рабочем месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова воина, погибшего на СВО, заявила в полицию, что врач Надежда Буянова назвала Россию «агрессором, который напал на Украину», и попросила привлечь ее к ответственности за эти слова и проверить на спонсирование ВСУ.

    Тушинский суд Москвы избрал для Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий. В ходе дела ей ужесточили обвинение, переквалифицировав его на статью о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по политическим и идеологическим мотивам. Буянова не признала себя виновной и считает, что ее оговорили.

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    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

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    12 ноября 2024, 12:59 • Новости дня
    Российский боец уничтожил танк ВСУ неуязвимым для РЭБ новым дроном

    Российский беспилотник на оптоволокне уничтожил танк ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский боец с позывным Буратино уничтожил танк вооруженных сил Украины в Курской области, используя дрон, неуязвимый для систем радиоэлектронной борьбы.

    Российский военнослужащий с позывным Буратино рассказал, как ему удалось уничтожить танк вооруженных сил Украины, используя дрон, который неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает ТАСС. Танк на протяжении двух дней появлялся на федеральной трассе в Курской области, оставаясь практически неуязвимым благодаря прикрытию РЭБ.

    Буратино подчеркнул, что до недавнего времени поражение танка было практически невозможным, однако ситуация изменилась с появлением новых дронов на оптоволокне. Эти дроны, оснащенные качественными камерами и устойчивыми к РЭБ системами управления, позволили бойцам выследить и уничтожить танк.

    В момент атаки танк пытался прикрыть пикап, в котором находился оператор РЭБ. Несмотря на это, расчет БПЛА успешно уклонился и поразил цель. Буратино отметил, что хотел бы запомнить лица танкиста и оператора РЭБ, находящихся в машинах.

    Военнослужащий подчеркнул, что его команда выполняет свою работу на высоком уровне, чтобы усложнить жизнь противнику. В завершение своего рассказа он обратился к семьям, заверив, что они скоро вернутся домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Суджанском районе Курской области дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили украинскую бронетехнику и грузовик с боеприпасами, об этом сообщалось. Украинский дрон подавили системой радиоэлектронной борьбы в Белгородской области. 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России запатентовал беспилотник-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к радиоэлектронной борьбе, для ударов по опорным пунктам противника.

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    12 ноября 2024, 13:07 • Новости дня
    Украинские СМИ: Российские удары разрушают ПВО Киевской области

    Украинские источники: Российские войска разрушают ПВО в Киевской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска продолжают ночные удары по Киеву и Киевской области, нанося систематический ущерб системе ПВО региона, заявляют украинские источники.

    По данным украинских источников, российские войска продолжают наносить удары по Киевской области и другим регионам, что приводит к систематическому разрушению системы противовоздушной обороны (ПВО) столичного региона. В ночь на 12 ноября такие удары были зафиксированы в Киеве, Вышгороде и Броварах. Украинская сторона утверждает, что эти действия направлены на методичное уничтожение элементов ПВО, а также на перегрузку тех элементов, которыми ВСУ заменяют пораженные ранее РЛС и ЗРК, передает «Военное обозрение».

    Как сообщают украинские медиа, российские атаки затронули и другие области, включая Сумскую, где удары были нанесены по объектам в Шостке и Конотопе. В последнем находится военный аэродром, который используется украинскими ВВС. В Черниговской области также зафиксированы удары, где, по данным украинских пабликов, российские войска применяли не только дроны, но и ракеты.

    Эти действия, по оценке украинской стороны, направлены на подрыв обороноспособности столичного региона через удары по стратегическим объектам и элементам ПВО. Эти удары, по утверждению украинских источников, стали носить систематический характер, что вызывает тревогу у киевского режима.

    Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины работали сирены воздушной тревоги, а в Николаеве прозвучали взрывы.

    В Днепропетровской области Украины звучала воздушная тревога, а в Днепре (Днепропетровске) произошли взрывы.

    На фоне воздушной тревоги взрывы прозвучали в Киеве и Одессе.

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