Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
Сбой геопозиции «перенес» жителей Киевской области в Шереметьево
Жители северной части Киевской области столкнулись со сбоем геопозиции, в результате которого их местоположение определилось в районе аэропорта Шереметьево под Москвой, пишет издание «Страна».
Издание сообщило о проблемах с геопозицией у жителей северной части Киевской области, которые на данный момент определяются в районе аэропорта Шереметьево под Москвой. Такое явление не новое, ранее геопозиция перемещалась в другие районы, включая Белоруссию и Россию.
На сбой геопозиции обратили внимание пользователи, а также журналисты издания, которые сопроводили наблюдения скриншотом.
В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Ранее Собянин заявил, что восемь беспилотников, направлявшихся на Москву, были сбиты силами ПВО Министерства обороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна, а также силами ПВО Министерства обороны России были сбиты три беспилотника в городских округах Раменское и Коломна.