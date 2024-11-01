Лавров заявил о возможности вклада Турции в развитие БРИКС

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Турция может стать важным игроком в составе объединения БРИКС, передает ТАСС.

«Приветствуем интерес Турции к сближению с БРИКС. Это подтверждает привлекательность объединения, основанного на уважении Устава ООН, открытости, прагматизме и ненаправленности против третьих сторон», – подчеркнул Лавров.

Также министр отметил, что вопрос о параметрах участия Турции в БРИКС будет решаться на основе консенсуса и с учетом уважения суверенитета всех стран-участниц.

Касательно вопроса посредничества Турции в вопросе украинского кризиса, Лавров заявил, что Киев и Запад не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

Кроме того, министр выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Турции с Киевом, отметив, что турецкое оружие используется украинскими силами для атак на российских военных и граждан, а это вызывает противоречия на фоне заявлений Анкары о готовности к посредничеству.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил желание развивать отношения с БРИКС, подчеркивая важность сотрудничества с международными организациями и двусторонних связей с их странами-членами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в организацию, несмотря на ее членство в НАТО.