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Лавров заявил о возможности вклада Турции в развитие БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил турецкой газете Hurriyet, что Турция может внести весомый вклад в развитие БРИКС, однако вопрос о параметрах ее участия будет решаться консенсусом.
По его словам, Турция может стать важным игроком в составе объединения БРИКС, передает ТАСС.
«Приветствуем интерес Турции к сближению с БРИКС. Это подтверждает привлекательность объединения, основанного на уважении Устава ООН, открытости, прагматизме и ненаправленности против третьих сторон», – подчеркнул Лавров.
Также министр отметил, что вопрос о параметрах участия Турции в БРИКС будет решаться на основе консенсуса и с учетом уважения суверенитета всех стран-участниц.
Касательно вопроса посредничества Турции в вопросе украинского кризиса, Лавров заявил, что Киев и Запад не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.
Кроме того, министр выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Турции с Киевом, отметив, что турецкое оружие используется украинскими силами для атак на российских военных и граждан, а это вызывает противоречия на фоне заявлений Анкары о готовности к посредничеству.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил желание развивать отношения с БРИКС, подчеркивая важность сотрудничества с международными организациями и двусторонних связей с их странами-членами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в организацию, несмотря на ее членство в НАТО.