Мединструктор рассказала о принципах обучения бойцов тактической медицине

Мединструктор Воронина: Бойцы на фронте могут делиться навыками тактической медицины с сослуживцами

Tекст: Алёна Задорожная

«Тактическая медицина – это в первую очередь комплекс мероприятий, направленный на оказание первой помощи на поле боя. Также это определенный ряд действий и правил, которые позволяют грамотно и безопасно оказать эту помощь», – пояснила Мария Воронина, старший инструктор Школы первой помощи «Красная зона».

«Для обучения этому существуют гражданские курсы – как, например, наша школа, где инструкторы работают в соответствии с российским законодательством. Также есть Военно-медицинская академия, где обучение проходят инструкторы тактической медицины», – указала она.

«Длительность обучения на гражданских курсах зависит от выбираемой программы. Бывают однодневные интенсивы и полноценные базовые курсы. Они, как правило, длятся два-три дня. По-хорошему, конечно, лучше проходить базовый курс. Это дает возможность все тщательно изучить и отработать на практике», – добавила спикер.

«Курсант школы в дальнейшем может обучать своих сослуживцев в зоне боевых действий. Но это зависит от того, по какой программе он обучался. В основных центрах страны программа построена на основе приказа №760 Министерства обороны. Конечно, некие дополнительные «фишки», обусловленные личным опытом инструкторов, не исключаются, но все мы имеем один алгоритм преподавания, единую программу», – заметила эксперт.

«В общем, если человек обучался в этой системе, он может передавать знания сослуживцам. Да, он не будет инструктором, но боец в силах делиться опытом, помогать избежать ошибок, подсказать товарищу, как спасти и себя, и напарника. Но, повторюсь, инструкторское обучение – это только Военно-медицинская академия», – указала она.

Ранее Воронина в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, как правильно оказать себе помощь, какие средства самопомощи считаются наиболее качественными, что должен уметь боец и в чем заключаются основы тактической медицины. Интервью доступно на RuTube, YouTube и в Дзене.