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Мединструктор рассказала о принципах обучения бойцов тактической медицине
Мединструктор Воронина: Бойцы на фронте могут делиться навыками тактической медицины с сослуживцами
Обучение тактической медицине проходит в двух форматах: однодневный интенсив и базовый курс. Если боец освоил полную программу, то в дальнейшем он способен делиться знаниями с сослуживцами на поле боя. Однако инструктором может стать только выпускник Военно-медицинской академии, рассказала газете ВЗГЛЯД инструктор по тактической медицине Мария Воронина.
«Тактическая медицина – это в первую очередь комплекс мероприятий, направленный на оказание первой помощи на поле боя. Также это определенный ряд действий и правил, которые позволяют грамотно и безопасно оказать эту помощь», – пояснила Мария Воронина, старший инструктор Школы первой помощи «Красная зона».
«Для обучения этому существуют гражданские курсы – как, например, наша школа, где инструкторы работают в соответствии с российским законодательством. Также есть Военно-медицинская академия, где обучение проходят инструкторы тактической медицины», – указала она.
«Длительность обучения на гражданских курсах зависит от выбираемой программы. Бывают однодневные интенсивы и полноценные базовые курсы. Они, как правило, длятся два-три дня. По-хорошему, конечно, лучше проходить базовый курс. Это дает возможность все тщательно изучить и отработать на практике», – добавила спикер.
«Курсант школы в дальнейшем может обучать своих сослуживцев в зоне боевых действий. Но это зависит от того, по какой программе он обучался. В основных центрах страны программа построена на основе приказа №760 Министерства обороны. Конечно, некие дополнительные «фишки», обусловленные личным опытом инструкторов, не исключаются, но все мы имеем один алгоритм преподавания, единую программу», – заметила эксперт.
«В общем, если человек обучался в этой системе, он может передавать знания сослуживцам. Да, он не будет инструктором, но боец в силах делиться опытом, помогать избежать ошибок, подсказать товарищу, как спасти и себя, и напарника. Но, повторюсь, инструкторское обучение – это только Военно-медицинская академия», – указала она.
Ранее Воронина в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, как правильно оказать себе помощь, какие средства самопомощи считаются наиболее качественными, что должен уметь боец и в чем заключаются основы тактической медицины. Интервью доступно на RuTube, YouTube и в Дзене.