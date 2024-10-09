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    Почему разница в цене между красной и черной икрой снижается
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    Грузия оскорбилась призывом Европарламента ввести прямые санкции против России
    Геймеры рассказали о способах обойти заблокированный Discord
    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске
    ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»
    Стало известно о начале серийного производства Lada Aura
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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    13 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    13 комментариев
    9 октября 2024, 13:17 • Новости дня

    В Госдуме предложили поддержать бойцов СВО ради рождаемости

    Депутат Иванов предложил поддерживать бойцов СВО для роста рождаемости в России

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госудумы от Свердловской области Максим Иванов предложил поддерживать бойцов спецоперации для увеличения рождаемости в России, указав, что социальная поддержка семей играет ключевую роль.

    В своем Telegram-канале депутат выступил с предложением поддерживать бойцов СВО ради улучшения демографической ситуации в России.

    Парламентарий отметил, что важнейшим элементом демографической политики должна стать поддержка, а не принуждение.

    «Женщина захочет первого или еще одного ребенка, когда у нее «свито гнездо» и есть уверенность по поводу завтрашнего дня», – отметил он.

    При этом, по словам депутата, социальная поддержка российских семей со стороны государства сегодня является одной из лучших в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участникам СВО и членам их семей предоставляются различные льготы и выплаты, включая денежные компенсации, медицинскую помощь, а также привилегии в области образования и трудоустройства.

    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

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    9 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте

    Генштаб ВСУ заявил о сложной обстановке и превосходстве ВС России в силе и технике

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве российской армии в личном составе и технике, что привело к сложной обстановке на всей линии фронта.

    Генштаб ВСУ сообщил о сложной обстановке на линии фронта и о превосходстве российских вооруженных сил, передает РИА «Новости». В публикации пресс-службы украинского генштаба отмечается, что российские силы имеют преимущество как в личном составе, так и в технике, что способствует их постоянным атакам на позиции украинских войск.

    Как указано в сообщении, ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска используют свое превосходство, чтобы непрерывно атаковать украинские позиции, создавая серьезные вызовы для обороны. Генштаб ВСУ подчеркнул, что это обстоятельство ставит украинские силы в сложное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на здании администрации Угледара появился российский флаг, а военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 19:52 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово
    Кимаковский: ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    ВС России двигаются с юга и на запад, севернее Угледара, ВСУ выходят из Кураховки, поскольку вокруг Селидово образуются клещи, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Ранее Кимаковский сообщал, что российские военные заняли ключевой укрепрайон вдоль железной дороги на развилке дорог в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.

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    9 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине

    Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»

    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон, по всей видимости, решил взять паузу во многих процессах на украинском направлении. Между тем у Зеленского нет достижений, которыми он мог бы похвастаться на так называемом саммите мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он объяснил решение Джо Байден отложить поездку в Германию, а также перенос второго саммита по Украине на неопределенный срок.

    «Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.

    Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.

    Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.

    Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.

    При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.

    «До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

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    9 октября 2024, 08:01 • Новости дня
    ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34

    ВКС России пополнились новой партией бомбардировщиков Су-34 от Ростеха

    ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Александра Юдина

    Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России очередную партию Су-34, расширяя возможности воздушного флота для достижения целей спецоперации.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, передала ВКС России новую партию бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС.

    Как отметил первый вице-премьер Денис Мантуров, эти самолеты смогут способствовать достижению целей специальной военной операции благодаря своим новым возможностям.

    «Ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах Вооруженных сил России», – цитируют в Ростехе слова Мантурова.

    Также в госкорпорации уточнили, что самолеты были изготовлены в рамках производственной программы текущего года. До передачи в войска бомбардировщики прошли комплекс наземных и летных испытаний, что подчеркивает высокое качество и надежность техники, предназначенной для воздушных сил России.

    Ранее Ростех поставил новые БМП и БМД с дополнительной защитой государственному заказчику.

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    9 октября 2024, 02:30 • Новости дня
    Bloomberg: Позиция Зеленского станет более гибкой

    Bloomberg: Зеленский готовится к гибкому подходу в урегулировании конфликта на Украине

    Bloomberg: Позиция Зеленского станет более гибкой
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский может смягчить свою позицию по условиям завершения конфликта на Украине, считают союзники Киева, отмечая приближение зимы и снижение поддержки Запада.

    Союзники Киева считают, что президент Украины Владимир Зеленский может смягчить свою позицию в вопросе завершения конфликта с Россией, передает Bloombegr со ссылкой на источники, близкие к НАТО. Как сообщается, Зеленский, предположительно, готовится занять более гибкий подход к урегулированию.

    Украинские чиновники, на которых ссылается агентство, признали необходимость поиска путей разрешения конфликта в связи с приближением зимы и ослабеванием поддержки со стороны Запада. Союзники Украины усилили давление на Киев, требуя конкретного плана по окончанию конфликта.

    Как отмечает агентство, влияние оказывают такие факторы, как «тупик на поле боя», ограниченные бюджеты западных стран и результаты президентских выборов в США в ноябре, что побуждает союзников рассмотреть возможность переговорного урегулирования.

    Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск из новых регионов России.

    Он также подчеркнул необходимость отказа Киева от вступления в НАТО и принятия внеблокового статуса. Однако после удара ВСУ по Курской области Путин заявил, что на данном этапе переговоры невозможны.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен на неопределенный срок.

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    9 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Южная группировка войск уничтожила шесть танков Leopard FPV-дронами

    Минобороны России сообщило о уничтожении шести танков Leopard FPV-дронами за четыре месяца

    Южная группировка войск уничтожила шесть танков Leopard FPV-дронами
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны РФ заявило об успешном уничтожении шести немецких танков Leopard с использованием FPV-дронов в течение последних четырех месяцев в рамках усилий Южной группировки войск.

    Как сообщает ТАСС, Южная группировка войск уничтожила шесть немецких танков Leopard с помощью FPV-дронов за последние четыре месяца.

    Военнослужащий с позывным Бугай на видео, опубликованном Минобороны РФ, отметил, что танки были поражены на рубеже, где также велась работа по бронемашинам «Брэдли» и узлам связи противника, обнаруженным в районе Курахово.

    Бугай рассказал о применении от 200 до 400 дронов в месяц его подразделением, а также о наличии резерва из 100-150 БПЛА, поступающих на восстановление.

    Кроме того, он продемонстрировал трофейные 40-миллиметровые боеприпасы образца НАТО, которые теперь используют против украинских войск.

    «Обратно возвращаем то, что они используют против нас», – заявил он.

    Ранее Military Watch Magazine сообщил, что отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод» подбитый немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту чувствительные для Запада технологии.

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    9 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске

    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и три переправы через Оскол

    Российские войска поразили цех сборки дронов ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через Оскол, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские Вооруженные силы поразили цех сборки беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Кроме того, был уничтожен железнодорожный мост через реку Песчаная, поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения и место стоянки бронетехники в Купянск-Узловой.

    По словам Марочко, российские войска ежедневно атакуют украинские силы на этом направлении, значительно увеличив количество артиллерийских налетов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ.

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявил, что российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении. Он отметил, что от освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. Ганчев подчеркнул, что российские подразделения продолжают наращивать давление на противника в этом районе.

    Ранее ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России до этого уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области.

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    8 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 200 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 200 человек
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 200 человек, сообщило министерство обороны.

    ВСУ также потеряли три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

    Кроме того, она отразила две контратаки в сторону Любимовки, Плехово и Русского Поречного и сорвала попытки атак в сторону Ольговки.

    В зоне действия группировки ВСУ потеряли до 40 человек, две бронемашины и автомобиль.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Дарьино, Колмакова, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Никольского, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области и резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й бригады теробороны у Бунякино, Катериновки, Макеевки, Мирлог, Ободы, Павловки, Речки, Хотеня и Шпиля.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 250 человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТР, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

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    9 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»

    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник» для изучения материалов

    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные Украины вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник» для изучения его материалов и конструкции, сообщил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.

    По его мнению, целью вывоза является изучение дрона. Особенный интерес для украинской стороны представляют материалы, из которых изготовлен беспилотник, а также его геометрические особенности, передает «Газета.ru».

    Хэмблинг отметил, что дрон был разработан в сотрудничестве с истребителем Су-57 – и, вероятно, для его создания были использованы такие же материалы и стелс-технологии. Эксперт подчеркнул: «Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить довольно хорошее представление о том, как победить Су-57».

    Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей предположил, что обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки из-за его уникальных технологий, однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты.

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    9 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    Силовики: ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS

    Силовики: ВСУ пытались атаковать Угледар из HIMARS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска пытались нанести удары по Угледару с использованием HIMARS, но системы ПВО России успешно отбили атаки, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщает ТАСС, украинские войска пытались наносить удары с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS по Угледару и его окрестностям. Системы противовоздушной обороны России смогли успешно отразить эти атаки.

    Источник в силовых структурах сообщил: «Они (ВСУ) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно».

    Собеседник агентства добавил, что попытки атак с использованием HIMARS являются одной из причин задержки эвакуации мирного населения из города. Это создает дополнительные трудности для жителей, которые стремятся покинуть зону конфликта.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что противник продолжает обстреливать освобожденный Угледар, создавая напряженную обстановку.

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    8 октября 2024, 13:37 • Новости дня
    Британия объявила санкции против войск РХБЗ ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона объявила о введении санкций в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, сообщил британский МИД.

    Рестрикции касаются и начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, 27-го научного центра Минобороны в Москве, 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны, передает ТАСС.

    Лондон обосновал свое решение тем, что войска РХБЗ якобы ответственны за «применение химического оружия» на Украине.

    За день до этого Кириллов заявлял, что ВСУ применили в августе 2024 года в Судже западное химоружие под видом дымовых снарядов. Также он предупредил о готовящейся провокации киевского режима для обвинения России в применении отравляющих веществ.

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    8 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    NYT: Россия использует беспилотники для истощения ПВО Украины

    New York Times: Россия использует беспилотники для истощения ПВО Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска начали применять беспилотники для истощения украинской ПВО, что было замечено в течение последнего месяца, пишет New York Times.

    По данным газеты, российские войска нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ, передает РИА «Новости».

    Так, в последние недели Россия активно использует беспилотники для воздушных атак на Украину. Эту тактику военные эксперты называют стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО.

    В статье подчеркивается, что использование беспилотников предоставляет России два ключевых преимущества.

    Во-первых, Украина вынуждена тратить свои запасы ракет на перехват этих дронов.

    Во-вторых, это позволяет России выявлять расположение украинских систем ПВО, что облегчает планирование будущих более мощных атак с использованием большего количества ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки. Российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военкор Федор Громов отмечал, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом нескольких месяцев.

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    9 октября 2024, 04:23 • Новости дня
    Военные медики ВСУ подсаживали солдат на амфетамин

    Пленный украинец рассказал о подсаживании военных ВСУ на амфетамин медиками

    Tекст: Денис Тельманов

    Пленный солдат ВСУ Артем Кабанов заявил, что украинские военные медики предлагали амфетамин своим сослуживцам сначала бесплатно, а затем за деньги, способствуя зависимости.

    Украинские военные медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин, начав с бесплатного предложения наркотика, а затем продавая его, сообщил РИА «Новости» пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Он рассказал, что многие военнослужащие в его подразделении употребляли амфетамин, который заказывали через украинскую доставку «Новая Почта». Кабанов утверждает, что 30% его сослуживцев регулярно употребляли амфетамин.

    Боец ВСУ сообщил, что военные медики предлагали амфетамин, чтобы повысить «бодрость» и выносливость бойцов. После привыкания медикам платили за наркотик.

    Он также заявил, что посылки с амфетамином проверялись военной полицией, но наркотик находили не всегда. По его мнению, командование ВСУ давало «зеленый свет» на поставку наркотика и получало за это вознаграждение.

    Кабанов также отметил, что амфетамин помогал его сослуживцам быстрее передвигаться между позициями.

    Артем Кабанов, уроженец Запорожья, был задержан полицией и направлен в военкомат, несмотря на состояние здоровья, включая гепатит C и другие заболевания.

    По его словам, подготовка к службе в ВСУ прошла без медицинской комиссии.

    Он попал в плен в первый день на боевых позициях в Луганской Народной Республике.

    Ранее представитель российских силовых структур рассказал, что украинские военнослужащие активно применяют сильнодействующие препараты во время боев в Курском приграничье.

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    8 октября 2024, 19:44 • Новости дня
    Володин предостерег депутатов от налога на бездетность

    Володин призвал депутатов воздержаться от неподготовленных инициатив

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, включая налог на бездетность, подчеркнув при этом важность принятия норм против пропаганды отказа от деторождения.

    По его словам, перед тем как озвучивать новые предложения, следует хорошо подумать, чтобы не пугать общество и не бросаться в крайности, он заявил: «Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», сообщает РИА «Новости».

    Вместе с тем Володин отметил необходимость принятия норм, которые запрещают пропаганду отказа от деторождения. Он подчеркнул, что такие меры направлены на защиту семьи и поддержку рождаемости. «Страна может развиваться, только если у нас будут рождаться дети», – заявил спикер.

    В конце сентября в Госдуму были внесены законопроекты, которые вводят запрет на пропаганду отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, а также устанавливают административную ответственность за их нарушение. Штрафы за несоблюдение закона могут составлять до 400 тыс. рублей – для физических лиц, до 800 тыс. рублей – для должностных лиц, до пяти миллионов – для юридических лиц. Володин сообщил, что рассмотрение этих законопроектов запланировано на октябрь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что предложение Гурулева не имеет смысла без предоставления молодому поколению социальных гарантий, включая жилье и достойную зарплату.

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