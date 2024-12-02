Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».20 комментариев
Стало известно об уничтожении ДРГ ВСУ под Константиновкой
Силовики ДНР уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Константиновкой
Под Константиновкой бойцы 6-й мотострелковой дивизии ДНР ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ с помощью дронов-разведчиков и FPV-дрона.
Под Константиновкой была уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. В операции участвовали бойцы 6-й мотострелковой дивизии, которые успешно ликвидировали группу противника на константиновском направлении.
Как уточнили в силовых структурах, операторы дронов-разведчиков сначала обнаружили движение группы. На пути следования автомобиля была сброшена мина, в результате чего техника подорвалась. Затем личный состав и сам автомобиль были окончательно уничтожены с помощью FPV-дрона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы успешно сорвали проникновение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в ЛНР, а подразделения Росгвардии показали уничтожение украинской ДРГ в Курской области, в то время как ВС России предотвратили прорыв ДРГ вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.