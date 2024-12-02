Стало известно об уничтожении ДРГ ВСУ под Константиновкой

  • Новость часаБайден подписал помилование сыну Хантеру по двум делам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Противостояние в Грузии подходит к принципиальной развязке
    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара
    Каллас предложила отправить европейские войска на Украину
    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков
    Белый дом призвал Украину самой решать вопрос территориальных уступок России
    Правительственные войска и ВКС России уничтожили 320 боевиков в Сирии
    Роскосмос заявил о готовности обеспечить ВС России комплексом «Орешник»
    Исламист в никабе готовил массовое убийство людей в Германии
    Медведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    20 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    23 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    30 комментариев
    2 декабря 2024, 07:44 • Новости дня

    Стало известно об уничтожении ДРГ ВСУ под Константиновкой

    Силовики ДНР уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Константиновкой бойцы 6-й мотострелковой дивизии ДНР ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ с помощью дронов-разведчиков и FPV-дрона.

    Под Константиновкой была уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. В операции участвовали бойцы 6-й мотострелковой дивизии, которые успешно ликвидировали группу противника на константиновском направлении.

    Как уточнили в силовых структурах, операторы дронов-разведчиков сначала обнаружили движение группы. На пути следования автомобиля была сброшена мина, в результате чего техника подорвалась. Затем личный состав и сам автомобиль были окончательно уничтожены с помощью FPV-дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы успешно сорвали проникновение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в ЛНР, а подразделения Росгвардии показали уничтожение украинской ДРГ в Курской области, в то время как ВС России предотвратили прорыв ДРГ вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.

    1 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в Донецкой народной республике. Данные населенные пункты были взяты под контроль в результате активных наступательных действий подразделений группировок «Центр» и «Юг».

    Минобороны отметило, что в ходе операций были нанесены значительные потери формированиям ВСУ, включая механизированные, аэромобильные, десантно-штурмовые бригады, а также бригады теробороны в различных районах Донецкой народной республики. Общие потери противника составили более 1350 военнослужащих, несколько единиц военной техники, включая бронемашины, автомобили и артиллерийские установки.

    Также подразделения группы «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, а группа «Запад» продолжила улучшение тактических позиций в Харьковской области, противодействуя контратакам ВСУ. В результате этих действий потери противника оказались значительными и включали несколько сотен военнослужащих и технику.

    Кроме того, силы «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, а группировка «Днепр» нанесла поражение силам и технике ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Эти действия сопровождались уничтожением техники и личного состава противника.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия ВС Российской Федерации продолжали наносить удары по военной инфраструктуре и технике противника. Средствами ПВО было сбито 55 беспилотников, сообщило ведомство.

    В воскресенье Минобороны заявило, что осенью 2024 года российская армия освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ около Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки и Димитрова в ДНР.

    Коментарии (5)
    2 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Офицер сообщил о большом количестве сгоревшей техники ВСУ в Курской области

    ВСУ использовали большое количество техники в атаках на российские позиции в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины провели несколько атак на позиции российских войск в Курской области, применив большое количество военной техники, сообщил замначальника штаба добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По словам офицера, в последнее время украинская сторона использовала значительное количество военной техники для атак, которые происходили несколько раз в день, передает РИА «Новости».

    «Они шлют, шлют, шлют, повторюсь – по три-четыре наката в день. И каждый накат – с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», – рассказал он.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что в результате атак российской армии на курском направлении были уничтожены до 255 военнослужащих, две боевые машины и другие единицы техники ВСУ.

    Коментарии (0)
    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Эксперт назвал основные причины поражения Украины на фронте

    Украине грозит критическая ситуация из-за нехватки техники и персонала на фронте

    Tекст: Максим Попов

    Ситуация на Украине стала критической из-за нехватки техники и персонала, что привело к потере территорий на юго-востоке страны в беспрецедентных масштабах, заявил военный эксперт, профессор университета Бундесвера Карло Масала.

    По словам Масалы, Украина теряет территории в Донбассе в беспрецедентных масштабах, а войска поредели, истощены и плохо оснащены. По его мнению, подобная динамика может продолжаться и в будущем, передает ТАСС.

    Комментируя вопрос, готова ли Европа к снижению поддержки Украины со стороны США, Масала выразил сомнения в способности ЕС заменить американские поставки вооружений, несмотря на возможность взять на себя финансовые обязательства. «Систем у нас просто нет вообще или они есть в таких малых количествах, что их не собираются отдавать», – подчеркнул он.

    До этого швейцарский аналитик Боссхард предупредил о негативных последствиях мобилизации с 18 лет.

    Коментарии (0)
    1 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР

    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения активно действуют на красноармейском, кураховском, великоновоселовском направлениях, а также в районе Часова Яра, несмотря на сопротивление ВСУ и переброску украинских резервов, передает ТАСС.

    По его словам, на красноармейском направлении есть продвижение к дороге стратегического назначения Курахово – Красноармейск. Под Великой Новоселовкой ведутся бои на нескольких участках, где российские войска добились успехов.

    Пушилин отметил, что в районе Часова Яра украинские войска укрепились на огнеупорном комбинате, однако их пытаются выбить. Особое внимание уделяется трассе Константиновка – Часов Яр. В Дзержинске продолжаются боевые действия, ВСУ активно перебрасывает резервы и беспилотники, стараясь нанести удары по инфраструктурным объектам в Горловке, сказал он.

    До этого стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 00:47 • Новости дня
    Аналитик предупредил о негативных последствиях мобилизации с 18 лет на Украине

    Боссхард: Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет угрожает восстановлению страны

    Tекст: Максим Попов

    Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет может оставить страну без молодых рабочих рук для восстановления экономики по завершении боевых действий, заявил аналитик в области политической и военной стратегии ВС Швейцарии Ральф Боссхард.

    По его словам, мобилизация молодежи на Украине с 18 лет может привести к нехватке молодых людей, необходимых для восстановления экономики после окончания войны, передает ТАСС. Боссхард отметил, если Украина начнет призывать восемнадцатилетних на службу и отправлять их на фронт, то это приведет к потере тех, кто должен будет участвовать в восстановлении страны.

    «Если Украина сейчас будет призывать на военную службу молодых людей с 18 лет и отправлять их под огонь, то она потеряет тех, кто должен будет восстановить страну, когда война закончится. Тогда я не вижу для нее никакого будущего», – сказал он.

    Он также подчеркнул, что призыв солдат с 18 лет мог бы иметь эффект только в том случае, если бы эти молодые люди были хорошо обучены и подготовлены к боям. Однако, по его словам, постоянное давление со стороны российских войск делает такую подготовку невозможной. Украина будет вынуждена, как и в последние два года, отправлять недостаточно подготовленные войска на фронт, где они могут быть быстро уничтожены.

    Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2024, 00:23 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Сумской области был атакован объект, на котором складировали беспилотные летательные аппараты. «Только сегодня новую партию привезли», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    В Черниговской области удар был нанесен по скоплению техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины. Лебедев отметил, что скопление было небольшим, но нахальным. В Винницкой области, в пригороде города Винница, произошел взрыв, в результате которого был поражен объект с украинскими войсками, сказал он.

    Ранее Лебедев сообщил, что в городе Черноморск Одесской области был зафиксирован прилет, после которого последовала детонация.

    Коментарии (0)
    1 декабря 2024, 08:21 • Новости дня
    ПВО России сбила 29 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны: 29 украинских БПЛА сбиты над Брянской, Калужской и другими областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы противовоздушной обороны за одну ночь перехватили 29 украинских беспилотников, атаковавших различные регионы страны, в том числе Брянскую и Калужскую области.

    Как сообщает ТАСС, Министерство обороны РФ заявило об успешной ночной операции по перехвату и уничтожению 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать российские регионы. Из общего количества дронов двадцать было сбито над Брянской областью, семь – над Калужской, а по одному аппарату – над Смоленской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили и подавили 30 дронов при атаке в Ростовской области, где также была зафиксирована атака на гражданскую инфраструктуру. В Брянской области ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, предотвращая возможные разрушения и ущерб.

    Коментарии (0)
    1 декабря 2024, 21:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, который пытался совершить террористическую атаку, обошлось без пострадавших и разрушений.

    Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник в регионе. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил он.

    Богомаз отметил, что это была очередная попытка атак украинской стороны с использованием беспилотных летательных аппаратов. На данный момент все оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия и продолжают работу для обеспечения безопасности населения.

    Напомним, силы ПВО РФ за сутки уничтожили 18 беспилотников в небе над Брянской областью.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 02:50 • Новости дня
    В Госдуме назвали медвежьей услугой желание США увеличить поставки оружия Киеву

    Депутат Шеремет заявил, что Байден лишает Украину шансов на мир, накачивая оружием

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал намерение администрации Байдена усилить Украину оружием в последние 50 дней работы, отметив, что это лишает Украину шанса на мирные переговоры.

    Депутат Государственной Думы от крымского региона и член комитета по безопасности, Михаил Шеремет, назвал решение администрации президента США Джо Байдена увеличить поставки оружия на Украину перед уходом с поста медвежьей услугой, передает РИА «Новости». Шеремет отметил, что такие действия лишают Украину шансов на проведение мирных переговоров и сохранение территориальной целостности.

    Шеремет выразил мнение, что за решением продолжать поставки оружия стоят личные интересы Байдена, его окружения и военных корпораций. Он подчеркнул, что «накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома», добавив, что такие действия Байдена обрекут украинский народ на самоуничтожение.

    Напомним, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CNN, что США планируют предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя и за будущим столом переговоров в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена. Шеремет считает, что такие действия преследуют цель оказать давление на Россию и сделать «пакость» перед завершением срока полномочий Байдена.

    Коментарии (4)
    1 декабря 2024, 19:00 • Новости дня
    Таксист пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Чайки Белгородского района тяжело пострадал таксист, его доставили в больницу с множественными ранениями рук, ног и живота.

    Как сообщает ТАСС, в селе Чайки Белгородского района во время атаки FPV-дрона пострадал водитель такси. Дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего таксист получил множественные ранения рук, ног и живота. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что атаки дронов затронули и другие районы Белгородской области. В селе Отрадное загорелась кровля частного дома, но пожар был оперативно ликвидирован. В Шебекинском округе обстрелу подверглось село Новая Таволжанка, где повреждены остекления и кровли в трех домах.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Березовка Борисовского района Белгородской области двое мирных жителей получили ранения.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 00:14 • Новости дня
    ВСУ трижды обстреляли ДНР за сутки

    ВСУ выпустили девять боеприпасов по ДНР за сутки

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска трижды обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив девять боеприпасов, при этом ранений мирных жителей не зафиксировано.

    Как отметили в СК России,  зафиксировало три факта вооруженных атак со стороны украинских вооруженных формирований на территории Донецкой Народной Республики в течение прошедших суток. Всего было выпущено девять боеприпасов различного типа, передает ТАСС.

    Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры, сведений о пострадавших среди мирного населения не поступало, пояснили в ведомстве.

    Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 02:15 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два дрона над Брянской областью

    Расчеты ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Максим Попов

    Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Богомаз добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы, которые занимаются уточнением всех обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.

    Ранее в Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, который пытался совершить террористическую атаку.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 06:41 • Новости дня
    В Госдуме возмутились случаями похищения детей в Селидово

    Депутат Госдумы сообщила о похищении украинскими военными детей в Селидово

    Tекст: Максим Попов

    Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова рассказала о похищении детей украинскими солдатами на улицах Селидово без согласия их родителей, подчеркнув, что российская сторона продолжит работать над восстановлением мирной жизни.

    Как отметила Кузнецова, украинские солдаты в Селидово похищали детей прямо на улице без согласия родителей, передает ТАСС. Во время своей поездки в Донбасс, Кузнецова встретилась с людьми, эвакуированными из Селидово. Она отметила, что рассказы очевидцев о похищениях детей приводят в ужас, сопровождаются слезами и болью.

    Кузнецова привела пример, когда ребенка насильно забрали украинские военные, когда тот шел с бабушкой. «Хватали детей, увозили в неизвестном направлении,» – добавила она, подчеркнув, что эти действия вызывают глубокое возмущение.

    Помимо этого, Анна Кузнецова заверила, что российская сторона будет прилагать усилия для восстановления мирной жизни в регионе, а преступления Вооруженных сил Украины не останутся безнаказанными, что подтверждает решительность действий Москвы в отношении ситуации на Украине.

    Ранее было опубликовано видео, на котором украинские боевики обстреливают дома мирных жителей в Курской области, беспрепятственно переходя от одного строения к другому и заходя внутрь через вскрытые двери.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Ка-52М уничтожил позиции ВСУ в Курской области

    Вертолет Ка-52М нанес удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Экипаж вертолета Ка-52М нанес авиационный удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, действуя в составе смешанной тактической группы, успешно атаковал позиции ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолет нанес удар авиационными ракетами, поразив личный состав и опорный пункт противника, передает РИА «Новости».

    После удара экипажи вертолетов осуществили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, применяя тепловые ловушки для предотвращения попадания ракет переносных зенитно-ракетных комплексов противника.

    Передовой авиационный наводчик подтвердил, что все цели ВСУ были уничтожены.

    До этого офицер Минобороны сообщил о большом количестве сгоревшей техники ВСУ в Курской области.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 06:11 • Новости дня
    Украинские войска крупным калибром обстреляли Шебекино

    Украинские боевики вели обстрелы Шебекино с двух направлений крупным калибром

    Tекст: Максим Попов

    На окраинах населенного пункта Шебекино в Белгородской области украинские боевики обстреливали жилые массивы крупнокалиберной артиллерией, сообщило Минобороны.

    Как отметили в оборонном ведомстве, украинские боевики ведут обстрелы жилого массива на окраинах Шебекино в Белгородской области, передает РИА «Новости». Обстрелы ведутся с двух направлений и крупными калибрами. Артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России активно работают по подавлению огневых точек противника.

    По словам командира орудия Д-30 с позывным «Григорьевич», боевики обстреливают преимущественно мирное население. Обстрелы происходят рано утром, и противник использует снаряды крупных калибров, включая 155 или 152 миллиметра. Также применяются кассетные боеприпасы, разрывающиеся в различных местах. Григорьевич подчеркнул, что огонь ведется с двух сторон под углом около 45 градусов, что является редкостью.

    На вопрос о том, ведется ли контрбатарейная работа для защиты жителей Шебекино, Григорьевич ответил: «Да, конечно. Вычисляем цели, ну, я имею в виду, там ребят прямо быстренько – и работаем в обратную по ним», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки двух беспилотников ВСУ на Шебекино повреждены частные дома и линии электропередачи.

    Коментарии (0)
    Главное
    Зеленский признался в страхе просить о вводе западных войск на Украину
    Хуситы атаковали эсминец США в Аравийском море
    Французский генерал назвал провальным заявление Зеленского о «зонтике НАТО»
    Глава МВД Германии не нашла доказательств причастности России к катастрофе самолета DHL
    Посольство России в Узбекистане связалось с МИД из-за задержания Пивоварова
    Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
    В Нижнем Новгороде задержали положившую раздетого младенца на снег мать

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии

    Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............