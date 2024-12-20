ВС России за неделю нанесли 24 удара высокоточным оружием по объектам ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, были поражены места сборки и хранения беспилотников, воинский эшелон на станции разгрузки, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО за неделю сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, управляемая ракета большой дальности «Нептун», четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 519 беспилотников, отчитались в Минобороны.

За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих.

С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 152 беспилотника, 590 ЗРК, 19 933 танка и других бронемашин, 1504 боевые машины РСЗО, 19 874 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 384 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области. В Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.