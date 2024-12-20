Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.7 комментариев
ВС России за неделю нанесли 24 удара высокоточным оружием по объектам ВСУ
С 14 по 20 декабря Вооруженными силами России были нанесены 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате были поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, и инфраструктура военных аэродромов, сообщили в Минобороны.
Кроме того, были поражены места сборки и хранения беспилотников, воинский эшелон на станции разгрузки, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за неделю сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, управляемая ракета большой дальности «Нептун», четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 519 беспилотников, отчитались в Минобороны.
За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих.
С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 152 беспилотника, 590 ЗРК, 19 933 танка и других бронемашин, 1504 боевые машины РСЗО, 19 874 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 384 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области. В Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.