Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.18 комментариев
ПВО России за ночь уничтожила 36 украинских дронов
Российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над разными регионами, в том числе Краснодарским краем и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО России за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на территории страны.
Из общего числа уничтоженных дронов 16 были сбиты над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Черного моря. Кроме того, пять беспилотников уничтожены над Брянской областью и один над Белгородской областью.
Накануне беспилотные летательные аппараты «Север-V» успешно сбили дроны ВСУ над районом Часового Яра.