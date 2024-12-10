Подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Удар наносился в районе опустевшего села Макеевка, недалеко от границы, там российские разведчики засекли скопление живой силы противника и ударили по ним из миномета, сообщил Лебедев РИА «Новости».

Еще один удар был нанесен по украинским позициям в Запорожской области. В селе Новоданиловка был открыт огонь из РСЗО по местному лесу, где украинская артиллерия пряталась в подвалах бывшей школы.

После атаки раздались многочисленные взрывы, их слышали в селе Белогорье, где ВСУ разместили ствольную артиллерию.

Ранее в декабре Лебедев сообщал, что на аэродроме в Борисполе в Киевской области произошел мощный взрыв с детонацией после удара.