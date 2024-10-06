Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Лось вызвал смертельное ДТП в Омской области
В ДТП с лосем и двумя автомобилями в Омской области погибли четыре человека
В Омской области лось неожиданно вышел на проезжую часть, это привело к ДТП, жертвами которого стали четыре человека, пострадал шестилетний мальчик, сообщило УМВД по региону.
ДТП случилось на трассе Омск – Муромцево. Водитель LADA Granta не справился с управлением после наезда на лося. В результате автомобиль оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с Toyota Yaris, сообщает в Telegram ведомство.
Погибли четверо мужчин: пассажир Toyota, водитель и два пассажира LADA. Женщина, которая была за рулем Toyota, а также ребенок, находившийся в машине, госпитализированы. Также в больницу доставили еще двоих пассажиров LADA.