  • Новость часаАрмения захотела укрепить партнерство с НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Диаспоры формируют параллельную серую реальность
    Эксперт предположил параллельную структуру командования в «Хезболле»
    Поляки возмутились стройкой американской АЭС рядом с советской
    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию
    МИД: Россия успешно выступила в Гааге по морскому иску Украины
    Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию
    Антонов завершил работу послом России в США
    «Хезболла» атаковала военный комплекс в Израиле
    ООН вернула аккредитацию шефу ВГТРК в Нью-Йорке после инцидента с немцами
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    36 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    6 октября 2024, 04:56 • Новости дня

    Лось вызвал смертельное ДТП в Омской области

    В ДТП с лосем и двумя автомобилями в Омской области погибли четыре человека

    Tекст: Антон Антонов

    В Омской области лось неожиданно вышел на проезжую часть, это привело к ДТП, жертвами которого стали четыре человека, пострадал шестилетний мальчик, сообщило УМВД по региону.

    ДТП случилось на трассе Омск – Муромцево. Водитель LADA Granta не справился с управлением после наезда на лося. В результате автомобиль оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с Toyota Yaris, сообщает в Telegram ведомство.

    Погибли четверо мужчин: пассажир Toyota, водитель и два пассажира LADA. Женщина, которая была за рулем Toyota, а также ребенок, находившийся в машине, госпитализированы. Также в больницу доставили еще двоих пассажиров LADA.


    5 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии около Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 755 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH70, две 122-мм гаубицы Д-30, американские 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Димитрова, Дружбы, Гродовки, Клебан-Быка и Горняка в ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    ВСУ при этом потеряли до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и американскую бронемашину HMMWV, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию

    Пограничники задержали украинку с болторезом при незаконном переходе границы из Эстонии в Россию

    Украинка с болторезом сбежала из Эстонии в Россию
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    В Псковской области задержали гражданку Украины, пересекшую границу с Эстонией без документов, она имела при себе болторез и плоскогубцы для преодоления заграждений и утверждает, что направлялась в Россию по личным мотивам.

    В Псковской области сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали молодую женщину, гражданку Украины, незаконно пересекшую границу с Эстонией, передает РИА «Новости». Задержанная не имела при себе документов, удостоверяющих личность, и утверждала, что направлялась в Россию по личным мотивам, оставив все документы в Эстонии.

    В ее личных вещах были обнаружены средства для преодоления инженерных заграждений, такие как болторез и плоскогубцы, а также походные спички, фонарик и газовая горелка, что указывает на подготовку к длительному пребыванию в лесу. По данным пограничников, женщину задержали с помощью члена добровольной народной дружины.

    Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. На основании решения суда задержанная была заключена под стражу, сообщили в погрануправлении.

    Ранее в субботу сообщалось, что пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей.

    Коментарии (24)
    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Коментарии (4)
    5 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Большую российскую энциклопедию решили ликвидировать

    Правительство начало ликвидацию АНО «Большая российская энциклопедия» с передачей данных «Рувики»

    Большую российскую энциклопедию решили ликвидировать
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Правительство приняло решение о ликвидации «Большой российской энциклопедии» и передаче ее наработок интернет-энциклопедии «Рувики», что должно усилить конкурентные преимущества последней.

    Правительство России приняло решение о ликвидации Автономной некоммерческой организации (АНО) «Большая российская энциклопедия» (БРЭ), сообщает РБК. Материалы энциклопедии будут переданы интернет-энциклопедии «Рувики», что, по словам источников, усилит позиции последней на рынке. Сайт «Рувики» начал свою работу в июне 2023 года и к октябрю 2024 года разместил более 2 млн статей на русском языке.

    АНО «БРЭ» за время своей работы подготовила 98 тыс. статей, из которых только половина была опубликована на портале. Источники утверждают, что статьи энциклопедии имеют научную верификацию, что делает их востребованными среди других российских компаний. В связи с этим, к материалам энциклопедии проявляют интерес различные организации.

    В ближайшее время правительство планирует выделить АНО «БРЭ» финансирование для погашения задолженности перед сотрудниками. Задолженность образовалась в связи с несвоевременными действиями руководства по приведению расходов в соответствие с финансированием. Проблемы с финансированием начались весной: сотрудники не получали зарплату с декабря прошлого года.

    Большая российская энциклопедия была создана на базе Большой советской энциклопедии в 2019 году. Портал энциклопедии поддерживался Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а его статьи индексировались в Российском индексе научного цитирования. В июне текущего года сайт энциклопедии перестал обновляться, что стало еще одним сигналом о финансовых проблемах организации.

    В совет портала входили высокопоставленные лица, такие как вице-премьер Дмитрий Чернышенко и президент Российской академии наук Геннадий Красников. Кроме того, в президиуме научно-редакционной коллегии состояли ректор МГУ Виктор Садовничий, директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов и другие известные ученые.

    Ранее проект «Рувики» и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве, что позволит обеспечить пользователей сети более достоверной информацией и уникальными документами.

    Коментарии (23)
    5 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»

    Военкор Коц: Российский дрон С-70 «Охотник» впервые потерян в зоне спецоперации на Украине

    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые в ходе спецоперации на Украине потерян новейший дрон С-70 «Охотник», он, предположительно, был сбит ракетой истребителя после нарушения связи с аппаратом, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Коц сообщил, что беспилотник С-70 «Охотник» был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего под Константиновкой, передает Ura.Ru.

    Военкор предположил, что возможной причиной потери дрона мог стать сбой в канале связи, что привело к утрате управления аппаратом. Несмотря на это, он выразил сомнения в том, что украинские силы смогут извлечь из обломков какую-либо ценную информацию, так как такие устройства обычно оснащены механизмами самоликвидации.

    Тем не менее, Коц предположил, что Киев может использовать эту ситуацию для создания медийной сенсации, несмотря на низкую вероятность получения полезных данных из обломков беспилотника.

    Ранее сообщалось, что на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» во второй половине 2024 года.

    До этого на этом заводе состоялась выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник».

    Коментарии (27)
    5 октября 2024, 17:01 • Новости дня
    Поляки возмутились стройкой американской АЭС рядом с советской

    NYT: Жители Хочево в Польше возмутились строительством американской АЭС в Польше

    Поляки возмутились стройкой американской АЭС рядом с советской
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Жители округа Хочево протестуют против строительства американской АЭС на берегу Балтийского моря, рядом с руинами советской станции, сообщила The New York Times (NYT).

    Жители округа Хочево в Польше недовольны планами строительства атомной электростанции американской компании Westinghouse, расположенной всего в 10 милях от руин старой советской станции. Эта станция станет первой действующей АЭС в Польше, а ее стоимость превысит 35 млрд долларов, передает «Газета.Ru».

    Работы по вырубке сосен уже начались для проведения геологических исследований, чтобы оценить возможность размещения реакторов на данном грунте. Ярослав Бах, глава района Хочево и житель деревни Слайшево, где будут построены реакторы, заявил, что он против этого проекта, по его мнению, АЭС должна быть размещена в другом месте.

    Против строительства выступила и группа местных жителей SOS Baltic, они предупреждают жителей о возможном разрушении местных лесов и пляжей из-за строительства.

    В то же время, сторонники атомной энергетики организовали свою кампанию, установив палатку на празднике урожая в Хочево и раздавая материалы о преимуществах проекта, таких как снижение цен на электроэнергию и новые бизнес-возможности.

    Коментарии (16)
    5 октября 2024, 15:05 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования нападения группы мигрантов из стран ближнего зарубежья на троих жителей Самары.

    Как уточнила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале, конфликт произошел 8 сентября в баре на улице Ленинградской, 24, передает РИА «Новости». По данным надзорного ведомства, инцидент квалифицирован как хулиганство с применением насилия, возбуждено уголовное дело.

    В ходе расследования также выяснились обстоятельства, требующие переквалификации дела на статью «Причинение тяжкого вреда здоровью». В связи с этим оно передано в следственный отдел области. Прокуратура контролирует расследование и проводит оперативно-следственные действия для установления всех участников происшествия и задержания подозреваемых.

    Ранее в Петербурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов, которые терроризируют город.

    Коментарии (18)
    5 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в Угледаре российские штурмовики захватили трофейную западную технику, оставленную ВСУ, передает РИА «Новости».

    Среди добычи оказались польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, а также стрелковое вооружение.

    В Минобороны напомнили, что прорыв обороны ВСУ в Угледаре стал возможен благодаря обходному маневру группировки войск «Восток». Этот тактический ход позволил российским войскам взять город в клещи с флангов, что способствовало успешному завершению операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе, а также сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром.

    Коментарии (5)
    5 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Карельский блогер снял проверку ГАИ и стал фигурантом трех дел

    Блогер из Карелии снял проверку ГАИ и стал фигурантом дел о насилии и клевете

    Карельский блогер снял проверку ГАИ и стал фигурантом трех дел
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Петрозаводска, называющий себя блогером, стал фигурантом трех уголовных дел после проверки ГАИ, которую он снимал на видео и публиковал в интернете, сообщили в МВД по Республике Карелия.

    В Ленинградской области на автодороге «Кола» сотрудники ГАИ остановили 46-летнего жителя Петрозаводска, который отказался предъявить документы и начал снимать проверку на видео. Мужчина вел себя вызывающе, задавая инспекторам вопросы на знание законо, передает «РИА Новости».

    Блогер, позиционирующий себя как юрист, был арестован на 12 суток за неповиновение полиции. За это время опубликованные им материалы были изучены следователями, после чего были возбуждены два уголовных дела по статьям о насилии и оскорблении представителей власти.

    Кроме того, внимание следователей привлекла ложная информация, размещенная блогером о сотруднике ДПС, обвиненному в серьезном преступлении. Это стало причиной возбуждения третьего уголовного дела по статье о клевете. По решению суда, блогер останется под арестом до 19 ноября.

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором блогер Эдвард Бил катается на самокате в Одинцово в одежде, схожей с формой сотрудников ГАИ.

    Прокуратура Подмосковья инициировала проверку по факту видеозаписи, после чего блогер Эдвард Бил был задержан правоохранительными органами, а Мещанский суд Москвы приговорил Эдварда Била к 13 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке

    Российские военные эвакуировали украинский танк в авдеевском направлении

    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие успешно эвакуировали подбитый украинский танк в зоне специальной военной операции, предварительно проведя инженерную разведку маршрута.

    Российские военнослужащие группировки «Центр» эвакуировали подбитый украинский танк на авдеевском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Операция по эвакуации была проведена ремонтно-эвакуационной группой войск, которые сначала провели инженерную разведку района и маршрута подъезда к танку для обеспечения безопасности личного состава и техники. После этого танк был отбуксирован в безопасный район для дальнейшей оценки специалистами.

    По информации Минобороны, украинский танк подорвался на противотанковой мине и затем был добит операторами FPV-дронов российской группировки. Для обеспечения безопасности в ходе эвакуации двое военнослужащих отвечали за обнаружение мин и наблюдение за небом.

    Ведомство также опубликовало видеозапись эвакуации, в которой старший мастер бронированной ремонтно-эвакуационной машины с позывным «Фаза» отметил, что на подключение танка к буксировочной машине уходит не более минуты.

    Он добавил, что техники на поле сражения много, но большая ее часть сгорела и не представляет ценности. «Фаза» выразил желание экипажа захватить танки Leopard или Abrams.

    Ранее сообщалось, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 11:17 • Новости дня
    Стало известно, что сердце Ливанова остановилось в ходе операции, он находится на ИВЛ

    Стало известно, что у Ливанова остановилось сердце во время операции, он находится на ИВЛ

    Стало известно, что сердце Ливанова остановилось в ходе операции, он находится на ИВЛ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Народный артист Василий Ливанов находится в реанимации после остановки сердца на операции, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Известно, что у народного артиста произошло остановка сердца во время операции, в данный момент актер находится в реанимации, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что Ливанов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Врачи оценивают состояние Ливанова как тяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актера Василия Ливанова в сентябре госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инсульт.

    Коментарии (3)
    5 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче

    Боец «Шаман»: Украинские военные заранее вывезли из Угледара ценные военные ресурсы перед сдачей

    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Украинские военные вывезли за пределы Угледара основные средства поражения и ценные радиолокационные установки, готовя город к сдаче, сообщил заместитель командира батальона «Восток» с позывным «Шаман».

    Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче, что включало в себя вывоз основных средств поражения, передает ТАСС.

    Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что ВСУ вывезли ценные радиолокационные установки за пределы города. «Они заранее знали. Просто оттягивали время», – сказал он, отмечая, что разведка наблюдала за этими перемещениями.

    Министерство обороны России в четверг сообщило об освобождении Угледара от Вооруженных сил Украины. Эта информация подтверждает заявление «Шамана» о подготовке украинских военных к сдаче города.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, а вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 08:52 • Новости дня
    СК возбудил дело о хулиганстве против банд мигрантов в Петербурге

    СК возбудил дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов в Петербурге

    Tекст: Александра Юдина

    В Петербурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов, которые терроризируют город, сообщает Следственный комитет России.

    В Telegram-канале СК указано, что следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов.

    Согласно данным ведомства, банды терроризируют местное население, а доказательства их действий опубликованы в социальных сетях.

    На одном из видео, размещенных в сети, видно, как группа мигрантов избивает молодого человека. В связи с этими событиями председатель СК России поручил Олегу Бобкову, исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу, предоставить доклад о ходе расследования.

    «Следственными органами СК по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело», – указано в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет сообщил, что почти на 70% возросло число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов.

    Коментарии (25)
    5 октября 2024, 14:27 • Новости дня
    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Минобороны: Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара

    Экипаж Т-80 продолжил бой после израсходования боезапаса при штурме Угледара
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою, оказав огневую поддержку наступающим штурмовикам, сообщило Минобороны.

    По данным ведомства, экипаж танка Т-80БВМ из Забайкалья, входящий в состав общевойскового объединения группировки войск «Восток», первым прорвался к Угледару с западного направления, передает РИА «Новости». Проложив дорогу штурмовикам с помощью каткового трала, экипаж израсходовал весь боекомплект для огневой поддержки наступающих.

    Несмотря на израсходованный боезапас, экипаж не покинул поле боя. По словам механика-водителя танка с позывным Бурый, «немного боекомплекта не хватило», и после этого «пушку пробили». Однако, несмотря на повреждения, экипаж продолжал выполнять боевую задачу.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР, где захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы. Сообщалось, что сотни мирных жителей остаются в подвалах Угледара, пока их эвакуация невозможна, однако российские военные предоставляют продукты и воду, обеспечивая необходимую помощь и поддержку.

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 15:33 • Новости дня
    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО

    Кадыров передал 100 «Джихад-машин» чеченского производства для СВО

    Первые «Джихад-машины» переданы для нужд СВО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал первые 100 единиц чеченских «Джихад-машин» для нужд специальной военной операции.

    Эти боевые машины будут распределены в зоне СВО общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию», передает ТАСС.

    По словам Кадырова, при разработке техники учитывались как технические требования, так и пожелания бойцов, находящихся на передовой. «За короткий срок мы смогли наладить серийное производство «Джихад-машины». Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах были учтены», – сказал глава Чечни.

    Серийное производство «Джихад-машин» началось в Чечне в 2024 году. Боевые машины были спроектированы на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Конструкторскую документацию для военной техники разработал Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Испытания «Джихад-машины» прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

    В декабре прошлого года главе Чечни Рамзану Кадырову в Грозном презентовали три образца боевых «Джихад-машин», построенных на базе УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 20:14 • Новости дня
    Антонов завершил работу послом России в США

    Анатолий Антонов покинул пост посла России в США и возвращается в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Антонов завершил командировку в качестве посла России в США и скоро отправится в Москву, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

    Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США, самолет с Антоновым на борту вылетит в субботу в 22.00 мск в Москву, передает ТАСС.

    Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа 2017 года и возглавлял российское посольство в сложнейший период обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Он возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД с 2004 по 2011 год, а с 2011 по 2016 год был замминистра обороны. В декабре 2016 года его назначили заместителем министра иностранных дел России.

    Работа Антонова в США совпала с периодом беспрецедентного обострения двусторонних отношений из-за антироссийского курса Вашингтона. США ввели санкции против Москвы и закрыли генеральные консульства России в Сан-Франциско в 2017 году и в Сиэтле в 2018 году, ограничивая работу российских дипломатов.

    Антонов ранее сообщал о необходимости повышения безопасности для российских дипломатов на фоне ухудшающихся отношений между Россией и США,

    Коментарии (15)
    Главное
    Минобороны показало эвакуацию подбитого танка ВСУ на Авдеевском направлении
    Бастрыкин запросил доклад о нападении мигрантов в Самаре
    СМИ: Volkswagen готов закрыть заводы в Германии из-за кризиса
    Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО
    Финский профессор назвал Зеленского «безумным псом»
    Пушков объяснил невозможность принятия Украины в НАТО
    Большую российскую энциклопедию решили ликвидировать

    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      36 комментариев
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............