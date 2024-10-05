Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
«Хезболла» назвала ложью слухи о судьбе своих лидеров
«Хезболла» на фоне сообщений о гибели кандидата на пост генсека Сафи ад-Дина опровергла новости о судьбе своих лидеров
Сообщения СМИ о судьбе некоторых руководителей «Хезболлы» являются ложными, заявило ливанское шиитское движение.
«Хезболла» выступила с заявлением, в котором осудила сообщения ряда СМИ о судьбе некоторых своих руководителей. В заявлении говорится, что ряд СМИ распространяет новости со ссылкой на высокопоставленные источники в «Хезболле», касающиеся судьбы нескольких лидеров движения «после варварских налетов на южные пригороды Бейрута».
В «Хезболле» утверждают, что эти сообщения являются ложными новостями и необоснованными слухами. Организация считает, что это часть психологической войны против ее сторонников, которую ведут те, кто служит «сионистской оккупации», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канал Al Arabiya заявил, что глава исполнительного совета «Хезболла» Сафи ад-Дин, который считался основным претендентом на пост генерального секретаря партии, погиб в результате удара Израиля по южному пригороде Бейрута.