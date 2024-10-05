Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
ФБР и Минобороны США сообщили о возможных актах насилия 7 октября
ФБР и министерство внутренней безопасности предупреждают о возможных актах насилия в США 7 октября, что связано с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль, сообщает канал CNN.
По данным телеканала, данное предупреждение связано с первой годовщиной нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, что привело к вооруженному конфликту в секторе Газа и эскалации напряженности в регионе, передает РИА «Новости».
По оценке ФБР и министерства, этот день может стать «побудительным фактором» для экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти.
Властям предстоит усилить меры безопасности и отслеживать возможные угрозы, чтобы предотвратить трагические последствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт на Ближнем Востоке обострил отношения между США и Израилем.