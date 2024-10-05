ФБР и Минобороны США сообщили о возможных актах насилия 7 октября

Tекст: Александра Юдина

По данным телеканала, данное предупреждение связано с первой годовщиной нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, что привело к вооруженному конфликту в секторе Газа и эскалации напряженности в регионе, передает РИА «Новости».

По оценке ФБР и министерства, этот день может стать «побудительным фактором» для экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти.

Властям предстоит усилить меры безопасности и отслеживать возможные угрозы, чтобы предотвратить трагические последствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт на Ближнем Востоке обострил отношения между США и Израилем.

