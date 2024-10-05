  • Новость часаПВО за ночь сбила десять украинских дронов над российскими регионами
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    Группа тяжелых роботов повысит ударную мощь в зоне спецоперации
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче
    На Украине рассказали о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного
    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре
    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке
    FT: Зеленский прятался в бункерах в начале спецоперации на Украине
    В терминалах «Сбера» произошел сбой с двойным списанием денег
    СК возбудил дело о хулиганстве против банд мигрантов в Петербурге
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    5 октября 2024, 09:57 • Новости дня

    Bank of Cyprus закрыл счета 7 тыс. россиян

    Tекст: Александра Юдина

    В пресс-службе кипрского Bank of Cyprus сообщили, что закрыто 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян в период с начала спецоперации на Украине.

    Так, Bank of Cyprus закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежащих порядка 7 тыс. россиян, передает Ura.ru.

    Данные действия были предприняты в ответ на санкции, введенные западными странами против России. Представитель банка Ли Канн уточнил, что закрытие произошло в рамках стратегии по сокращению рисков, связанных с антироссийскими санкциями.

    При этом в пресс-службе банка заверили, что при закрытии счетов не учитывают национальность клиентов и уведомили большинство из них о предстоящем закрытии заранее.

    4 октября 2024, 11:50 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 27 по 29 сентября, составляет 77%, следует из данных ФОМ.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину увеличился на 1 п.п. и составляет 77%, 79% респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 27 по 29 сентября среди 1,5 тыс. россиян.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (79% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – отмечает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса (плюс 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (без изменений).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 43% (минус 1 п.п.), КПРФ – 7% (минус 2 п.п.), ЛДПР – 10% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п.п.), «Новых людей» – 3% (без изменений).

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    4 октября 2024, 12:36 • Новости дня
    ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС России

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ совместно с белорусскими коллегами выявила лиц, готовивших убийства офицеров ВКС России, заявил глава спецслужбы и председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) в ходе 55-го заседания в Астане Александр Бортников.

    По его словам, причастные к подготовке убийств офицеров ВКС России лица связаны с проукраинскими полувоенными структурами, действующими на территории ЕС, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что успех в расследовании достигнут совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.

    Кроме раскрытия подготовки убийств, ФСБ и белорусские коллеги перекрыли международные каналы контрабанды продукции военного назначения и сырья с драгметаллами через Белоруссию.

    Также в сотрудничестве с ГКНБ Таджикистана на территории России были задержаны четверо граждан, находившихся в межгосударственном розыске за экстремистские преступления.

    Бортников отметил, что в июле ФСБ, опираясь на информацию узбекистанских партнеров, пресекла деятельность запрещенной в России террористической ячейки «Вилаят Хорасан» на российской территории.

    Были задержаны десять боевиков, а также пять членов международных террористических организаций «Исламское государство*» и «Хайят Тахрир аш-Шам*» ( террористические организации запрещены в России), занимавшихся вербовкой и финансированием.

    Во взаимодействии с КНБ Казахстана было изъято около 4 тонн наркотиков.

    Бортников подчеркнул значимость совместных профессиональных действий спецслужб стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами для обеспечения безопасности стран Содружества.

    Ранее Бортников рассказал, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, что могло бы сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    4 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами

    Член ОП Рогов: Украинская разведка пытается запугать терактами жителей новых регионов России

    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами
    @ novostienergodara

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России. Их цель – запугать граждан, не дать им спокойно строить мирное будущее. Однако попытки противника заведомо обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее в Энергодаре в результате взрыва в авто погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.

    «Украинская разведка, безусловно, желает внести сумятицу в работу Запорожской АЭС. Однако очередной теракт не стоит воспринимать как целенаправленную атаку против атомной станции. Речь скорее идет о хаотичной попытке запугивания населения новых регионов России. Противник попросту не может смириться с тем, что люди осознанно выбирают шагать в будущее рука об руку с Москвой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    «Пособники Зеленского убивают тех, до кого могут дотянуться. Напомню, всего несколько дней назад в Бердянске была осуществлена попытка теракта против судьи. Противник пытается привить местным жителям мысль о том, что сотрудничество с Москвой не останется безнаказанным. Но у Киева ничего не выйдет. Граждане настроены решительно, и эти атаки не собьют их с выбранного пути», – считает эксперт.

    «Однако выводы из произошедшего все-таки необходимо сделать. В первую очередь, нельзя забывать о правилах личной безопасности. Нужны изменения и в государственных подходах к защите жизни гражданских. Как минимум, стоит обеспечить охраной всех тех, кто занимает ключевые посты во власти новых регионов или на предприятиях, являющихся значимыми для местной экономики. Возможно, в будущем будет и ужесточено наказание по статьям за организацию терактов», – заключил Рогов.

    Ранее в Энергодаре в результате теракта погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС. В его автомобиле, припаркованном на бульваре Каштанова, сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина скончался от полученных ран в больнице. В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    Представители Следственного комитета (СК) по Запорожской области также сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий. Их цель – выявление лиц, причастных к совершению преступления. Изъятые на месте происшествия объекты направлены на судебные экспертизы. Также допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.

    Это не первый случай подрыва автомобиля в регионе. До этого в Бердянске была осуществлена попытка убийства бывшего судьи, пишет ТАСС. Пострадавшему удалось выжить, угрозы его здоровью нет. Ответственность за случившееся взяло на себя ГУР МО Украины.

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    4 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара

    Военный аналитик Онуфриенко: После бегства из Угледара ВСУ будут держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку

    Военный аналитик объяснил значимость освобождения Угледара
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Угледара значимо по двум причинам. Во-первых, ВС России отодвигают фронт дальше на север, тем самым обеспечивая безопасность Мариуполя и Бердянска. Во-вторых, российская армия создает угрозу большой группировке противника от Селидова до Богоявленки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны сообщило об освобождении Угледара.

    «В Угледаре еще остаются отдельные солдаты ВСУ. Зачистка города находится фактически на завершающей стадии», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что также оказывается помощь мирным жителям. Освобождение этого населенного пункта собеседник назвал важным успехом.

    «Дело в том, что ВСУ потеряли крупнейший укрепрайон. Единственной хорошей для Киева новостью стало то, что фронт не обрушился», – сыронизировал Онуфриенко. Примечательно, что оставление позиций украинскими военными в Угледаре вновь обернулось неорганизованным бегством.

    «То, что запоздало обозначалось из Киева как приказ об отступлении, таковым не являлось, поскольку все дороги уже простреливались насквозь, а горловина мешка составляла менее километра», – детализировал спикер. Он напомнил слова одного из командиров ВСУ, который признавался, что в его батальоне из 350 человек сумели выйти из города лишь 30. «То есть речь идет о колоссальных потерях со стороны противника. Причиной тому стал нескоординированный отход», – указал Онуфриенко.

    Для ВС России освобождение Угледара значимо как минимум по двум причинам. «Во-первых, мы отодвигаем фронт дальше на север, тем самым обеспечивая безопасность Мариуполя, Бердянска и других приморских городов, а также железнодорожной и автомобильной дороги, которая ведет вдоль берега из Таганрога в Крым, – уточнил он. – Во-вторых, мы создаем угрозу большой группировке противника, находящейся от Селидова до Богоявленки. Это значительная часть Донецкой республики. Мы наступаем с направления, которое противник не готовил к обороне».

    Следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, считает эксперт. Там сейчас ВСУ спешно создают линию обороны. «Они понимают, что потеря этого населенного пункта будет означать для них отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово. Если противник его теряет, то кураховская группировка рискует оказаться в котле. Поэтому он будет держаться изо всех сил за Богоявленку и Успеновку», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о паническом отступлении украинских войск из Угледара. Противник покидал город в условиях окружения населенного пункта. Также был перекрыт последний путь отхода на север. Ключевой удар нанесли снайперские подразделения из Забайкалья. Их поддерживала огневая мощь танков.

    По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

    Решающую роль в освобождении города сыграли действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края. Их экипаж лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал военной машины выдержал несколько подрывов мин, никто из военных при этом не пострадал.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило об освобождении Угледара. Однако еще во вторник о взятии населенного пункта рассказывали российские военкоры. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как именно это событие отразится на ситуации на фронте.

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    4 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России

    Адам Кадыров стал самым молодым начальником службы безопасности главы региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Адам Кадыров, сын главы Чечни, вошел в Книгу рекордов России за достижение в 16 лет и один день должности начальника службы безопасности главы субъекта РФ.

    Сын руководителя Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации, передает ТАСС.

    Его возраст на момент установления рекорда составил 16 лет и один день.

    Церемония вручения соответствующего сертификата прошла в Грозном во время турнира по ММА АСА 180.

    На мероприятии главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко объявил о фиксации рекорда.

    Он отметил, что рекорд был установлен ранее, но его официальное объявление состоялось только сейчас.

    Помимо сертификата, Адаму была вручена медаль за популяризацию Книги рекордов.

    «Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», – прокомментировал Адам Кадыров свой рекорд.

    На турнире присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Ранее сообщалось, что Адам Кадыров награжден орденом Кадырова – высшей наградой республики.

    Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

    В прошлом году Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

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    5 октября 2024, 02:54 • Новости дня
    Мошенники атаковали россиян в Telegram под предлогом записи к врачу

    Мошенники в Telegram под видом записи к врачу пытались получить доступ к аккаунтам

    Tекст: Денис Тельманов

    Член комитета ГД Антон Немкин сообщил, что мошенники в Telegram под видом записи к врачу пытаются похитить данные пользователей портала «Госуслуги». Обманщики предлагают перейти в чат-боты и фейковые порталы.

    Как сообщает РИА Новости, мошенники в Telegram начали атаку на россиян, представляясь специалистами системы ЕМИАС, и предлагают записаться к врачу.

    Основной целью злоумышленников является получение доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Депутат Антон Немкин уточнил, что мошенники используют чат-боты для распространения фишинговых ссылок на фальшивые порталы, где пользователи вводят личные данные.

    Парламентарий подчеркнул, что защита от мошенников в Telegram требует строгости и внимательности, так как злоумышленники стараются завоевать доверие, представляясь официальными лицами или знакомыми. Немкин настоятельно советует не делиться через мессенджер паролями и другой конфиденциальной информацией.

    Немкин также отметил важность проверки подлинности контактов и каналов в Telegram: мошенники создают фальшивые аккаунты, имитирующие официальные страницы. Депутат рекомендовал пользователям проверять значок верификации и перепроверять информацию на официальных ресурсах компаний, если они направляются на сторонние сайты или требуют платежи.

    Он добавил, что включение двухфакторной аутентификации в Telegram может значительно повысить уровень безопасности. Немкин предупредил об опасности сомнительных ссылок и файлов, которые могут содержать вредоносные программы. Пользователям советуют использовать антивирусные программы для проверки подозрительных ссылок.

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    4 октября 2024, 22:42 • Новости дня
    Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу

    Путин направил приветствие участникам образовательного форума «Росмолодежи»

    Tекст: Денис Тельманов

    От ответственного и заинтересованного подхода российских молодых людей к выбранному ими делу во многом зависит образ России в мировой повестке, а также объективное освещение жизни России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем приветствии, направленном участникам всероссийского молодежного образовательного форума «Шум» платформы «Росмолодежь. События».

    «От вас, участников форума, от вашей компетентности, ответственного, заинтересованного подхода к делу, грамотного владения новейшими инновационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и достижений и в целом образ России в мире», – подчеркнул Путин, передает ТАСС

    Президент отметил, что форум объединил специалистов в сфере медиаиндустрии, фотографов, дизайнеров, переводчиков, социологов и политтехнологов из разных регионов России и иностранных государств.

    По словам Путина, движение по созданию молодежных форумов в России сегодня уверенно развивается и обогащается новыми инициативами, идеями и начинаниями. Молодые специалисты получают возможность пообщаться с опытными профессионалами и обсудить «свежие, новаторские проекты и перспективы их осуществления», подчеркнул президент.

    Приветствие российского президента на открытии форума зачитал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

    Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ по вопросу формирования системы международных расчетов.

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    4 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    ФСБ: Завершается обсуждение вопроса об исключении «Талибана» из списка террористов

    Tекст: Александра Юдина

    Россия завершает проработку вопроса об исключении «Талибана*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещен в России) из списка террористов, заявил в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран – участниц СНГ глава ФСБ Александр Бортников.

    По его словам, завершается проработка вопроса об исключении движения из списка террористических организаций, так как талибы проявляют готовность к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») – «Вилаят Хорасан», которое получает ресурсную поддержку от западных стран, передает ТАСС.

    Бортников отметил, что одна из атак, связанных с этой террористической группой, произошла в «Крокус Сити Холле» весной этого года. Директор ФСБ утверждает, что в организации атаки также участвовали подконтрольные Западу украинские спецслужбы.

    Также Бортников указал на активизацию киберопераций со стороны западных стран против России. Он сообщил, что эти атаки направлены на компьютерные системы энергетики и транспорта, а США и союзники пытаются контролировать информационные процессы в СНГ, навязывая свои технологии информационной безопасности.

    Кроме того, глава ФСБ обвинил США в продвижении неоколониальной политики в СНГ под предлогом санкционного режима. Он утверждает, что США внедряют механизмы контроля за финансовыми и товарными потоками, чтобы навязать угодные им реформы и привести к власти подконтрольных лидеров.

    В заключение Бортников подчеркнул, что США и Британия пропагандируют русофобские идеи и искажают историю государств Содружества, стремясь разобщить их с Россией.

    Ранее Киргизия исключила «Талибан*» из списка запрещенных организаций. В Кремле оценили данное решение.

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    5 октября 2024, 00:42 • Новости дня
    Семьям погибших при взрыве на АЗС выплатили по миллиону рублей

    Власти Дагестана выплатили семьям погибших при взрыве на АЗС по 1 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Дагестана оказали материальную помощь семьям погибших после взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, выделив из резервного фонда республики по 1 млн рублей на каждого погибшего.

    Власти Дагестана выплатили по 1 млн рублей семьям погибших при взрыве на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, сообщает ТАСС. Средства были выделены из резервного фонда региона. По словам представителей пресс-службы правительства, общая сумма выплат составила 13 млн рублей.

    Председатель правительства Республики Дагестан подписал распоряжение, предусматривающее материальные выплаты из резервного фонда в целях оказания помощи семьям погибших и пострадавших. В ближайшее время также планируется оказать финансовую помощь пострадавшим во время взрыва.

    Кроме того, благотворительные фонды «Инсан» и «Надежда» намерены оказать дополнительную адресную помощь семьям погибших и пострадавших. Рабочая группа провела обследование территории места взрыва и не выявила фактов причинения ущерба домовладениям.

    Взрыв на автозаправочной станции произошел 27 сентября в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы. В результате инцидента погибли 13 человек, в том числе два ребенка, еще 11 человек получили ранения.

    Напомним, жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы стали 13 человек, включая двоих детей, и более 20 человек пострадали. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона, хотя плановая проверка на этой АЗС проводилась весной прошлого года.

    Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на автозаправочной станции, спасатели продолжают разбирать завалы.

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    5 октября 2024, 02:15 • Новости дня
    Следствие по делу Roshen в Липецке продлили до декабря

    Срок следствия по делу об НДС липецкой фабрики Roshen продлили до декабря 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Судебные документы подтвердили, что следствие по делу о мошенничестве с НДС липецкой фабрики Roshen продлили до декабря 2024 года, сообщается о продлении срока на 117 месяцев.

    Срок предварительного следствия по делу о мошенничестве с НДС липецкой кондитерской фабрики Roshen продлен до декабря 2024 года, пишет ТАСС.

    Это решение принято первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации и указано в судебных документах.

    Корпорация Roshen, которой владеет бывший президент Украины Петр Порошенко, управляет несколькими кондитерскими фабриками.

    В 2015 году в России против руководства Roshen было возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничеством с бюджетными средствами. Спор касался начисления НДС при строительстве производства в Косыревке Липецкого района Липецкой области.

    Налоговые органы предъявили Липецкой фабрике Roshen требования о доплате почти 285,9 млн рублей НДС за 2012 год. Также начислены пени в размере 26,2 млн рублей и штраф 49,5 млн рублей.

    Производство выполняла нижегородская научно-производственная фирма «Металлимпресс», что стало причиной возникновения юридических разногласий. Это дело обострило отношения Roshen с российскими налоговыми органами, что привело к продолжительному судебному процессу.

    Ранее сообщалось, что предприятие по производству кондитерских изделий Roshen в Липецке, принадлежащее бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, перешло в собственность Российского государства.

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    5 октября 2024, 07:26 • Новости дня
    Каспарова оштрафовали на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

    Хамовнический суд Москвы наложил штраф на Каспарова за нарушение закона об иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический суд Москвы наложил на Гарри Каспарова штраф в 40 тыс. рублей за непредоставление отчетности о деятельности в качестве иноагента, что стало его четвертым штрафом по этой статье.

    Как сообщает РИА «Новости», Хамовнический суд Москвы признал Гарри Каспарова виновным в невыполнении требований законодательства об иностранных агентах и назначил ему административный штраф в размере 40 тыс. рублей. В суде уточнили, что Каспаров не обжаловал решение, и оно вступило в законную силу.

    Штраф был наложен за нарушение ч. 2 ст. 19.34 КоАП, которая предусматривает ответственность за непредоставление отчетности о деятельности иноагента. Это уже четвертый случай наложения штрафа по этой статье на Каспарова.

    Напомним, что Министерство юстиции включило Гарри Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, в мае 2022 года. В марте 2023 года Росфинмониторинг добавил его в список террористов и экстремистов.

    Ранее сообщалось, что Каспарову пригрозили уголовным делом за нарушение закона об иноагентах

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    5 октября 2024, 06:48 • Новости дня
    Покупки стройматериалов в России выросли на 36%

    Покупки стройматериалов в России увеличились на 36% за девять месяцев 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне увеличили траты на стройматериалы на 36% в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало исследование банка.

    Россияне значительно увеличили объем закупок стройматериалов в первые девять месяцев 2024 года, пишет РИА «Новости».

    Анализ, проведенный на основе данных эквайринговой сети банка «Русский стандарт», показал рост покупок на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

    Несмотря на значительный рост числа покупок стройматериалов, эта категория оказалась на третьем месте среди рассматриваемых в исследовании групп товаров.

    На первом месте по числу покупок оказались товары для дома, включая посуду, текстиль и декор, хотя общее количество таких покупок уменьшилось на 4% по сравнению с предыдущим годом.

    На втором месте в списке лидеров по числу покупок расположились садовые принадлежности. Интерес к товарам для обустройства загородной жизни вырос, общее число покупок в этой категории увеличилось на 27%.

    Сюда входят семена, саженцы и другие товары для улучшения качества почвы.

    Средний чек на товары для дома по итогам трех кварталов текущего года поднялся на 16,5%, достигнув 2 075 рублей.

    Средний чек на садовые товары вырос на 18%, составив 915 рублей. В то же время средний чек на стройматериалы снизился на 26%, составив 5 437 рублей.

    Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России выросли на треть.

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    5 октября 2024, 06:43 • Новости дня
    Дети отравились в спортшколе Якутии

    В Якутии дети отравились в спортшколе, проводится проверка СК и прокуратуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Якутии несколько воспитанников спортивной школы были госпитализированы с признаками пищевого отравления после приема пищи, начата проверка СК и прокуратуры по факту инцидента.

    Как сообщает РИА Новости, в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии произошло отравление детей.

    Сообщение об ухудшении самочувствия воспитанников после еды поступило в следственные органы 4 октября 2024 года. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания врачебной помощи.

    Следственный комитет России по Республике Саха организовал процессуальную проверку. На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета, оперативные службы и представители профильных ведомств.

    Следователи устанавливают количество пострадавших и их состояние здоровья, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

    Прокуратура Республики Саха также проводит проверку. Ведомство оценит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, включая организацию питания для несовершеннолетних.

    В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

    Ранее сообщалось, что в поселке Красноярского края четверо детей скончались после отравления, было возбуждено уголовное дело. В пробах еды отравившейся семьи из Красноярского края нашли следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства.

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    4 октября 2024, 13:55 • Новости дня
    Жога пообещал приложить максимум усилий для развития регионов УрФО

    Tекст: Александра Юдина

    В Екатеринбурге представили нового полномочного представителя президента Артема Жогу, который подтвердил свое намерение активно работать над развитием Уральского федерального округа.

    В ходе мероприятия, на котором присутствовали первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, все губернаторы регионов округа и представители федеральных структур, Жога выразил свою приверженность работе на благо Уральского федерального округа, указано на официальном сайте полномочного представителя президента в УрФО.

    Также полпред президента на Урале добавил, что считает честью служить России на этой должности и пообещал приложить максимальные усилия для развития регионов. «Буду прилагать максимальные усилия для работы, для развития регионов – ради нашей общей Победы и на благо нашей Родины», – заверил Жога.

    Как в свою очередь отметил Якушев, Уральский федеральный округ является крупной промышленной базой России, что позволяет успешно выполнять задачи, поставленные президентом.

    Он выразил уверенность в том, что опыт и личные качества Жоги помогут ему эффективно возглавить регион.

    «Артему Владимировичу хочу пожелать удачи. Все остальное, личностные характеристики, у него есть», – сказал Якушев.

    Отмечается, что в ближайших планах у нового полпреда – знакомство с регионом. Он намерен посетить все регионы Уральского федерального округа, чтобы ознакомиться с текущими задачами и проблемами непосредственно на местах.

    Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.

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    5 октября 2024, 10:53 • Новости дня
    Депутат Бессараб назвала способ получения высокой пенсии

    Депутат Светлана Бессараб рекомендовала легальную работу для получения высокой пенсии

    Tекст: Александра Юдина

    Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб предложила работать легально и накапливать пенсионные баллы для высокой пенсии.

    По ее словам, для получения высокой пенсии необходимо работать легально, чтобы накапливать пенсионные баллы и вырабатывать стаж, передает «Лента.ру».

    Депутат также отметила, что важно самостоятельно откладывать пенсионные сбережения и использовать возможности государственного софинансирования, которое может составить около 360 тыс. рублей.

    По словам Бессараб, средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляет свыше 23 тыс. рублей, а военные пенсии для экс-военнослужащих и силовиков равны примерно 41,4 тыс. рублей.

    Депутат подчеркнула, что в России нет пенсий ниже прожиточного минимума для пенсионеров в субъектах Федерации.

    Кроме того, она уточнила, что если пенсия ниже прожиточного минимума, то это, скорее всего, социальная пенсия, которая выплачивается людям без достаточного трудового стажа.

    В таких случаях государство доплачивает до прожиточного минимума из федерального или регионального бюджета, в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный.

    Напомним, в 2024 году россияне должны иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных балла для выхода на пенсию. Эти условия сохранятся до 2025 года, после чего потребуется уже 30 баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане могут рассчитывать на досрочную пенсию при накоплении необходимого трудового стажа, который для мужчин составляет 42 года, а для женщин – 37 лет, как заявил глава Союза пенсионеров Подмосковья и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

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