Полковник Пешков осужден условно за растрату

Брянский военный суд приговорил полковника Пешкова к условному сроку за растрату

Tекст: Денис Тельманов

Брянский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку за растрату в особо крупном размере бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова, сообщает ТАСС.

Он был арестован в рамках нового уголовного дела, связанного с хищениями при поставках продовольственных пайков для бойцов специальной военной операции (СВО). В правоохранительных органах уточнили, что Пешков свою вину не признал.



Приговор суда от 7 декабря 2023 года обвинил Пешкова и его подельника Антона Белова в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Оба получили условные сроки. Потерпевшей стороной по этому делу признано Министерство обороны РФ, исковые требования которого удовлетворил суд.

Военный суд Брянска отказался предоставить детали обвинительного приговора, сославшись на то, что дело рассматривалось в закрытых заседаниях. Следователи предъявили Пешкову обвинение в хищении, связанного с поставками пайков для СВО.

Минобороны отказалось удовлетворить просьбу офицера об отправке в зону СВО, и он был арестован и этапирован в столичный СИЗО. Срок следствия продлен до 7 декабря.

Напомним, в рамках данного дела обвиняется бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковник Дмитрий Пешков. Он помещен в СИЗО-11.

