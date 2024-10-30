Германия отклонила требования Греции по военным репарациям

Президент Германии отверг требования Греции по выплате военных репараций

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, Штайнмайер, находясь с официальным визитом в Греции, отверг требования о выплате военных репараций, которые подняла президент Греции Катерина Сакелларопулу. Встреча состоялась в Президентском дворце в Афинах в среду утром.

Сакелларопулу подчеркнула, что вопрос репараций остается важным для греческого государства и требует обсуждения. На это Штайнмайер ответил, что позиции двух стран по этому вопросу различаются, и для Германии он считается юридически закрытым.

Тем не менее, он отметил, что Германия остается приверженной своей исторической ответственности, особенно в отношении событий в Салониках, где погибла большая часть еврейской общины.

Греция требует от Германии 309,5 млрд евро за ущерб, нанесенный во Вторую мировую войну, 9,2 млрд евро за Первую мировую войну и более 107,2 млрд евро компенсации за гибель и увечья людей.

В 2021 году Афины настаивали на переговорах по вопросу репараций за ущерб, нанесенный Греции Германией в военные годы.

В МИД Греции заявляли, что вопрос о выплате репараций остается открытым, и его решение является принципиальным для греческого общества.

Кроме того, Греция поддержала Польшу в ее требованиях репараций от Германии.