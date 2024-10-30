В формулировке закона Ньютона нашли переводческую ошибку

Дэниел Хук обнаружил ошибку в переводе с латыни на английский первого закона Ньютона

Tекст: Мария Иванова

Профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук утверждает, что перевод первого закона движения Исаака Ньютона с латыни на английский, выполненный более 300 лет назад, содержит ошибку, передает РИА «Новости». Хук полагает, что союз «nisi quatenus» в оригинальной версии закона был неточно переведен как «unless» (если). По его мнению, в формулировке Ньютона заложен более обширный принцип, регулирующий движение всех тел.

Хук предлагает альтернативные формулировки закона, такие как «каждое изменение состояния движения тела происходит под действием приложенных к нему сил» или «тела ускоряются только силой». Он указывает, что англоязычные ученые, как правило, изучали работы Ньютона в переводе, а не в оригинале, что могло привести к распространению неточного понимания закона движения. Сам Исаак Ньютон не видел перевод с ошибкой, так как он был опубликован после его смерти.

Работа Хука была опубликована в журнале Philosophy of Science в 2022 году и позднее привлекла внимание других изданий, включая Scientific American. После медийного освещения статья Хука вызвала изменения в статье о первом законе Ньютона на «Википедии». По его словам, ожидаются правки в одном из учебников для средней школы. Хук считает важным пересмотр перевода, чтобы восстановить точность научного представления.

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