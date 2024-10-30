Украинские военные применили «тихую атаку» при ударе дрона по автобусу в ДНР

Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинские военные применили тактику «тихой атаки» при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР, передает РИА Новости.

Мэр города объяснил, что беспилотный летательный аппарат был поднят в воздух, затем выключил винты и «просто камнем упал на автобус». Это произошло, несмотря на наличие на автобусе систем радиоэлектронной борьбы, которые оказались неэффективными в данной ситуации. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

Приходько также отметил, что атаки дронов на Горловку продолжаются с постоянной интенсивностью. По его словам, ВСУ ежедневно совершают не менее 20 атак с использованием беспилотников.

«Иногда количество ударов беспилотниками больше, иногда меньше, в среднем это от 20 до 40 атак в сутки», – подчеркнул он.

Накануне средства противовоздушной обороны отразили обстрел ЛНР со стороны ВСУ, сообщалось, что украинские военные запустили ракеты неустановленного типа. Часть из них разорвалась в промзоне, обошлось без жертв и разрушений среди гражданского населения.