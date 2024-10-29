Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Луганск
ВСУ обстреляли Луганск ракетами, но атака была отражена системой ПВО города, часть боеприпасов взорвалась в промышленной зоне, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.
Атака была отражена системой ПВО, однако часть ракет сдетонировала в промышленном районе города, передает ТАСС.
«ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Силами ПВО атака отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города», – говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметила находящийся в зоне ЧП корреспондент, в Луганске предположительно сработала ПВО, в результате чего было заметно задымление в районе железнодорожного вокзала. Звук взрыва был слышен около 10.39 мск.
В результате взрывов пострадали частные и многоквартирные жилые дома: повреждены стены и выбиты окна.
Оперативные службы активно работают в зоне происшествия, а проезд перекрыт сотрудниками ГИБДД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российская противовоздушная оборона сбила украинскую ракету над Курской областью.