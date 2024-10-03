Пентагон: Уничтожение ракет ВС России над Украиной вовлечет в войну США

Сингх: Уничтожение ракет России над Украиной вовлекло бы США в конфликт

Tекст: Вера Басилая

Сингх подчеркнула, что Вашингтон считает, что Украина способна защищаться самостоятельно и продолжит предоставлять ей необходимую поддержку, передает ТАСС.

В ответ на вопрос о возможности сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии, Сингх подчеркнула, что такое действие означало бы вовлечение США в войну.

Сингх также добавила, что у США и других стран ограниченный запас дальнобойных ракет, и важно оценивать свою боевую готовность при принятии решения об их использовании, передает РИА «Новости».

Ранее мериканская разведка предупреждала администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия по ссылке.

Между тем, Владимир Зеленский заявил, что Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

