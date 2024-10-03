Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.4 комментария
Пентагон: Уничтожение ракет ВС России над Украиной вовлечет в войну США
Сингх: Уничтожение ракет России над Украиной вовлекло бы США в конфликт
Уничтожение российских ракет над Украиной западными силами вовлекло бы США в конфликт, однако Киев способен защищаться самостоятельно, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх подчеркнула, что Вашингтон считает, что Украина способна защищаться самостоятельно и продолжит предоставлять ей необходимую поддержку, передает ТАСС.
В ответ на вопрос о возможности сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии, Сингх подчеркнула, что такое действие означало бы вовлечение США в войну.
Сингх также добавила, что у США и других стран ограниченный запас дальнобойных ракет, и важно оценивать свою боевую готовность при принятии решения об их использовании, передает РИА «Новости».
Ранее мериканская разведка предупреждала администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия по ссылке.
Между тем, Владимир Зеленский заявил, что Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.