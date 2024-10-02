Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты

У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.8 комментариев
У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.8 комментариев
В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.41 комментарий
Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.23 комментария
Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.
Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.
Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.
Удар наносился по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание командного состава, указало ведомство, передает ТАСС.
Уничтожены три микроавтобуса, 12 легковых машин и до 60 человек руководящего состава бригады.
В понедельник Минобороны сообщало, что ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.
Экс-президент Украины Порошенко стал богаче на 1 млрд гривен за месяц
Бывший президент Украины и олигарх Петр Порошенко за сентябрь установил рекорд по своим заработкам, получив 1 млрд гривен (около 24 млн долларов), пишет украинское издание «Инсайдер». Основным источником дохода украинского олигарха стали проценты за выведенные с Украины средства. В издании отмечают, что такие заработки превратили Порошенко в одного из самых богатых людей Европы, сообщает ТАСС.
До начала конфликта Порошенко, указывается в статье, зарабатывал около 8 млн гривен (183 тыс. долларов) в месяц. В августе его состояние уже превысило 1 млрд долларов, однако часть этих доходов принадлежит его сыновьям, которые, будучи военнообязанными, покинули страну с началом военных действий и не вернулись.
Также сообщается, что к концу 2023 года состояние Порошенко достигло 954 млн долларов, тогда как в конце 2022 года оно составляло 730 млн долларов. Еще в 2022 году экс-президент потерял более половины своего состояния, которое оценивалось в 1,6 млрд долларов.
Ранее стало известно, что Порошенко вошел в десятку богатейших бизнесменов Украины.
Российские силы завершают окружение города и ведут наступление, в окружении могут оказаться сотни военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара.
Подозреваемые собирались провести организованные нападения в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах массовых скоплений людей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Также в России проведена массовая операция в отношении членов деструктивных сообществ, ее проводили в 78 регионах. Задержаны 39 радикалов, которые по указанию киевского режима склоняли подростков к насильственным акциям.
Всего же в деструктивных сообществах состоят 252 участника, из них 156 – не достигшие совершеннолетия. 39 задержанным радикалам от 14 до 35 лет, они являются сторонниками запрещенных в России украинских террористических организаций.
Согласно версии следствия, злоумышленники склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей госорганов, одноклассников и учителей.
Вишневое стало первым освобожденным населенным пунктом Изюмского района, сказал Ганчев ТАСС. Пока администрация не имеет туда доступа, в его окрестностях ведутся активные бои.
Напомним, Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР были освобождены в последние сутки.
Новый генсек Рютте поддержал удары по России и обвинил Москву в ядерной риторике
Рютте выступил на первой пресс-конференции в Брюсселе, где поддержал возможность нанесения ударов по целям на территории России, передает ТАСС.
Он отметил, что такие решения остаются на усмотрение каждой страны-члена альянса. Рютте подчеркнул, что право Украины на самооборону должно распространяться и за пределы ее грани.
«Я могу твердо заявить, что НАТО не видит никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия», – сказал Рютте, добавив, что Москва занимается «безответственной ядерной риторикой».
Ранее Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.
Правоохранители задержали двух подозреваемых, один из них, 45-летний житель региона, звонил по телефону «горячей линии СБУ» по открытому GSM-каналу мобильной связи, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Он передал информацию о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста.
Также он переслал куратору данные об объекте оборонно-промышленного комплекса в Крыму.
Эту информацию подозреваемый передал для нанесения ракетных ударов ВСУ.
Другому задержанному 43 года, это иностранец. Через мессенджер он установил связь с Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Он собирал и передавал украинской спецслужбе информацию разведывательного характера о дислокации военной техники и подразделениях в Севастополе.
Дела заведены по статьям «Государственная измена в форме шпионажа», «Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ, то есть шпионаж».
По ним подозреваемым грозит пожизненный срок, они оба арестованы.
Ранее в Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, передававших сведения о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста.
Более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам
Так, с марта 2023 года были опрошены 205 российских военнопленных, из которых 104 заявили о пытках и других формах жестокого обращения, передает РИА «Новости».
Согласно данным доклада, жестокое обращение обычно происходило на начальном этапе задержания. Основные методы включали избиения, удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием и пытки электротоком.
В докладе отмечается, что для жестокого обращения использовались резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны и другие устройства, такие как автомобильные аккумуляторы.
Кроме того, десять опрошенных заявили о сексуальном насилии, включая насилие над гениталиями и угрозы изнасилования.
Большая часть случаев пыток происходила в неофициальных местах содержания, таких как гаражи, подвалы, частные дома, или во время транспортировки в изолятор.
В ООН ранее сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал Минобороны России. В Липцовском и Волчанском направлениях группировка войск «Север» нанесла поражение 57-й мотопехотной бригаде ВСУ и другим формированиям, уничтожив до 95 военнослужащих и полевой склад боеприпасов. На «Западном» направлении войска освободили Вишневое в Харьковской области, отразив контратаки и уничтожив технику ВСУ.
Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 900 украинских солдат и несколько артиллерийских установок, включая гаубицы М777 и М198. В ходе действий были отражены контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ.
Группировка «Центр» освободила Крутой Яр в Донецкой народной республике и нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ. Потери противника составили 635 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские системы. На «Восточном» направлении улучшено тактическое положение, уничтожены склады боеприпасов и техника украинских войск.
В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла удары по бригадам ВСУ. Потери противника составили 60 военнослужащих и несколько единиц техники. Всего с начала операции уничтожено более 64 тыс. самолетов, вертолетов и дронов, а также значительное количество военной техники противника.
В понедельник ВС России освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили продвигаться на Запорожском направлении и вышли на окраины города Гуляйполе, который является важным логистическим центром ВСУ. В свою очередь, на территории ДНР российские войска освобождают населенные пункты Украинск, Острое и Григоровка, что имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения армии. Кроме того, неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, предположительно в результате удара российской ВКС гиперзвуковым комплексом «Кинжал».
Министр обороны Украины подписал представление об отставке всех своих замов
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства обороны Украины, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал документы об увольнении своих основных помощников, передает РИА «Новости».
В списке на увольнение оказались заместители министра Станислав Гайдер, Александр Сергий, Юрий Джигир, а также государственный секретарь Людмила Дараган. При этом Гайдер не покидает министерство и переходит на должность руководителя офиса министра.
Умеров отметил, что о новых назначениях, включая заместителей министра, он сообщит отдельно.
Ранее Умеров освободил от должностей двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), не поставив того в известность.
По его словам, командирам дается право комплектовать боевые воинские части за счет добровольцев, передает ТАСС.
«Кабмин внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации», – подчеркнул Гончаренко.
Депутат отметил, что перечень воинских частей, которые получат такое право, утвердит Генштаб ВСУ.
Ранее сообщалось, что Украина вновь изменила правила мобилизации ограниченно годных к службе.
Новый генсек НАТО Рютте назвал своим приоритетом помощь Украине и увеличение оборонных затрат альянса
В своем заявлении Рютте отметил важность сохранения Украины как независимого демократического государства, передает РИА «Новости».
«Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь», – сказал Рютте.
Помимо этого, Рютте выделил задачу по развитию партнерств НАТО в различных регионах мира. Он отметил, что это необходимо для обеспечения глобальной безопасности и укрепления позиций альянса за пределами Европы.
Ранее Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждать России от нового генсека НАТО.
Минобороны Украины признало недостаточную подготовку пилотов F-16 для воздушного преимущества
По его словам, украинские пилоты, обучающиеся на истребителях F-16, не могут получить даже временное преимущество в воздушном пространстве, сообщает ТАСС. Гаврилюк признал, что текущий уровень подготовки пилотов F-16 не позволяет добиваться необходимого для боевых действий превосходства.
Он отметил, что для достижения достойного уровня необходимо более комплексное обучение. «Просто научиться управлять самолетом – это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией», – заявил он в эфире украинского телемарафона.
По словам Гаврилюка, для полноценного использования истребителей нужно не только уметь управлять самолетом, но и иметь обширное тактическое обучение и опыт, который позволял бы добиваться стратегического преимущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с современными малозаметными целями, включая истребители F-16, которые были переданы Киеву. В частности, F-16, пытавшиеся подняться в воздух с аэродрома Староконстантинов, попали в воздушную засаду российских Воздушно-космических сил и были поражены.
Только одни Соединенные Штаты потратили на поддержку украинской власти 94 млрд долларов, говорилось в заявлении Блинкена, отметил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
«Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, посчитайте, сколько полезных вещей можно было бы сделать на эти деньги!» – призвал заместитель председателя СБ России.
Ранее бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.