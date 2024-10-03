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Путин призвал развивать курсы для учителей по взаимодействию с семьями учащихся
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность обучения учителей взаимодействию с семьями учеников, чтобы усилить воспитательный процесс и образовательные достижения детей.
По его мнению, знание о среде, в которой живет ребенок, и о том, как с ним общаются, позволит учителю помочь родителям выстраивать отношения «должным и нужным образом».
«Базовые вещи идут из семьи, закладываются в семье, но и на семью, родителей специалист, педагог, наставник может и должен влиять. Так же как и должен получать информацию о том, в какой среде воспитывается ребенок, как он живет, как с ним общаются. Может быть, помочь родителям выстроить отношения с ребенком должным и нужным образом, чтобы добиваться максимального эффекта и в ходе воспитательного процесса, и в ходе освоения необходимых знаний ребенком», – сказал Путин, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Президент также упомянул, что в некоторых вузах уже существуют курсы, посвященные общению с семьей и родителями. По его словам, это направление работы является очень важным.
Напомним, Путин в четверг провел встречу с финалистами конкурса «Учитель года». Президент назвал задачи образования и поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за работу в непростых условиях. Он также заявил, что патриотическое воспитание в школах должно быть искренним.