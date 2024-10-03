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    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    5 комментариев
    3 октября 2024, 12:54 • Новости дня

    В Совфеде приветствовали решение Грузии запретить ЛГБТ-пропаганду

    Сенатор Долгов: Запад постарается наказать Грузию за запрет ЛГБТ-пропаганды

    В Совфеде приветствовали решение Грузии запретить ЛГБТ-пропаганду
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подписание председателем парламента Грузии закона о запрете пропаганды ЛГБТ – внутригрузинский процесс. Но Запад в очередной раз вмешается и попытается раскачать ситуацию в республике. Среди инструментов, которые будут применены против Тбилиси, – санкции и шантаж членством в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «Значительная часть грузинского общества разделяет традиционные ценности. Поэтому решение республики запретить пропаганду ЛГБТ (движение запрещено в России) абсолютно правильное, и его можно только приветствовать», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Он напомнил, что рассмотрение соответствующего закона сопровождалось критикой Тбилиси со стороны Вашингтона и Брюсселя. «Правительство Грузии, несмотря на давление, действует в интересах собственных граждан и страны», – акцентировал собеседник. Впрочем, в государстве есть ярые противники такой позиции.

    Среди них, например, президент Саломе Зурабишвили. «На посту она проявила себя как агент западного влияния. Поэтому, на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды», – считает Долгов. Согласно грузинскому законодательству, если глава государства не подписывает какой-либо закон, то право подписать его предоставляется спикеру парламента.

    В США и ЕС решение грузинского правительства осудят, прогнозирует парламентарий. «Речь идет о внутригрузинских процессах, и принципиально важно воздержаться от какого-то вмешательства. Но Запад не может позволить себе такого. Поэтому, конечно, мы станем свидетелями дальнейших попыток раскачать ситуацию в Грузии. Западные методички написаны на все случаи жизни», – подчеркнул спикер.

    Сенатор не исключает, что среди инструментов, которые будут применены против Тбилиси, – введение санкций, а также шантаж по поводу вступления республики в ЕС. «Членство в Евросоюзе – это не что иное, как пристежка к Западу, к западному влиянию. Они будут этим манипулировать. Остается надеяться, что грузинское правительство не прогнется, а местное население поможет сдержать западный удар», – заключил Долгов.

    Напомним, Грузия запретила ЛГБТ-пропаганду. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом 17 сентября закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили заявил, что «закон основывается на здравомыслии, историческом опыте, многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях», «защищает самые важные ценности – семью и детей». «Грузины не боятся иностранной критики, когда это касается нашей веры, здравомыслия и любви к Родине», – заявил он.

    Парламент Грузии 17 сентября, несмотря на критику Запада, единогласно – 84 голосами – принял в третьем чтении пакет инициатив, основным из которых является закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Накануне закон отказалась подписать президент Саломе Зурабишвили.

    30 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

    Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.

    Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает RT. Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

    Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

    В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный».

    Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

    Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

    Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

    Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.

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    2 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    В Госдепе оказались поражены способностями армии и ОПК России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство поразило наращивание работы Российской армии и российского оборонно-промышленного комплекса в последние два года, заявил первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл.

    «На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских Вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас», – сказал Кэмпбелл, передает ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон удивила способность российской стороны восполнять потерянные танки, запасы ракет, беспилотников, и все это вызывает тревогу.

    США поделились этими опасениями с союзниками в Европе, там также разделяют это мнение, заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

    В феврале президент России Владимир Путин сообщал, что производство танков в стране выросло в пять раз с начала специальной военной операции.

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    3 октября 2024, 12:12 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    30 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Захарова назвала Блинкена подлецом

    Захарова назвала Блинкена «подлецом» после его заявлений о трагедии в Бабьем Яре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Россию в преступлениях на Украине, подчеркнув, что РФ денацифицирует продолжателей преступлений Бабьего Яра.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала «подлецом» Блинкена после его заявления о преступлениях России на Украине. Она возмутилась словами Блинкена о трагедии в Бабьем Яре, напомнив, что Россия проводит денацификацию, направленную против тех, кто возрождает идеи убийц жертв Бабьего Яра. «Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», – подчеркнула она.

    Дипломат отметила, что в Бабьем Яре жертвами стали не только евреи, но и цыгане, а также советские военнопленные. Она добавила, что количество расстрелянных в первые дни трагедии составляло 34 тыс. человек, а общее число убитых до сих пор не установлено, однако оценивается в 100–150 тыс. человек.

    Захарова также обратила внимание на то, что в США устанавливаются памятники фашистским коллаборационистам, что, по ее мнению, также дискредитирует заявления Блинкена.

    Ранее госсекретарь США Блинкен заявил о «резне в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты убили 34 тыс. евреев». «Сегодня Россия лживо заявляет, что она «денацифицирует» Украину, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов», – считает он.

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    1 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское министерство финансов добавило семерых россиян и две компании, зарегистрированные в России, в санкционный список по киберпреступлениям.

    Это решение обязывает замораживать активы указанных лиц и компаний на территории США, передает ТАСС. Кроме того, американцам и компаниям из США запрещено вступать в деловые отношения с фигурантами списков.

    В санкционный список США внесены Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Яакубец, а также ООО «Солар-инвест» и ООО «Вымпел-содействие», которые, как считает Вашингтон, связаны с хакерской группой Evil Corp.

    Вместе с тем правительство Британии ввело санкции против 16 членов хакерской группировки Evil Corp, которая считается связанной с Россией. В рамках рестрикций введен запрет на въезд на территорию страны, а также предусмотрена заморозка активов в случае их обнаружения. Среди тех, кто попал под санкции, оказался лидер Evil Corp Максим Якубец.

    Ранее ЕС решил утвердить новый режим санкций против России за «дестабилизацию».

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    1 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Медведев призвал жителей Запада пожалеть о потраченных на Украину деньгах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что киевскому режиму передано тем или иным образом 242 млрд долларов, налогоплательщикам на Западе следует подумать об этом, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Только одни Соединенные Штаты потратили на поддержку украинской власти 94 млрд долларов, говорилось в заявлении Блинкена, отметил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, посчитайте, сколько полезных вещей можно было бы сделать на эти деньги!» – призвал заместитель председателя СБ России.

    Ранее бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Запад не готов вечно поддерживать Киев финансово.

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    1 октября 2024, 12:07 • Новости дня
    Грузия указала Западу на запрет партий на Украине и в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во вторник призвал Запад не проявлять «двойные стандарты» в связи с намерением властей страны в случае получения по итогам парламентских выборов 26 октября конституционного большинства обратиться в КС и объявить вне закона саакашвилевское «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Главы высшего законодательного органа Грузии обратил в этой связи внимание на то, что «Украина несколько лет назад запретила Компартию, а сейчас ликвидировала партии, которые угрожают ее демократии, независимости и территориальной целостности».

    По его словам, «Молдавия также запретила оппозиционную политическую партию под предлогом угрозы конституционного порядка».

    По словам Шалвы Папуашвили, на этом фоне широкая критика иностранных партнеров планов Грузии запретить ЕНД напоминает «вмешательство в независимость судебной системы Грузии и в демократические процессы».

    Он также напомнил о призывах в Германии запретить в этой стране партию «Альтернатива для Германии».

    Председатель парламента Грузии заявил, что по отношению к его стране налицо «политическая пристрастность и фарисейство со стороны некоторых западных партнеров, включая Германию».

    Шалва Папуашвили отметил, что в Европе в 1945–2015 годах было запрещено более 50 партий.

    Председатель парламента отметил, что во время пребывания во власти в 2003–2012 годах ЕНД «массово нарушала права человека», что подтверждено решениями ЕСПЧ.

    «За тяжкие преступления уже осуждены около 40 высших чинов «националов», в том числе бывший президент Михаил Саакашвили, один экс-премьер и пять бывших министров, – отметил он. – Но даже находясь в оппозиции, ЕНД регулярно угрожает оппонентам, является радикальной политической силой, призывает к свержению легитимной власти и не признает итоги выборов».

    Как отметил Шалва Папуашвили, члены саакашвилевского движения «регулярно используют самую токсичную и провокационную политическую риторику».

    Он отметил, что Основной закон страны четко определяет, что деятельность партий, которые хотят свергнуть конституционный строй или насильственно сменить его, недопустима.

    Также невозможно функционирование партий, которые вредят территориальной целостности страны, ее независимости, пропагандируют войну и насилие, социальную рознь.

    По его мнению, «запрет ЕНД станет началом оздоровления политической системы Грузии».

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    2 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России

    Генпрокуратура попросила суд арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan на счетах в России

    Стало известно о просьбе Генпрокуратуры арестовать счета банков США в России
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России попросила суд об аресте денежных средств Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах в российских банках, сообщил источник.

    Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать средства Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, размещенные на счетах банков «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». ООО «Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» и АО «Коммерческий банк «Ситибанк» – российские подразделения крупных американских банков.

    Эта мера является обеспечительной в рамках иска о взыскании 34,7 млрд рублей. Иск направлен против СНБО, Нацбанка и Национального фонда инвестиций Украины, а также против Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, передает РИА «Новости».

    В иске, по словам источника, указано, что законодательство Украины носит явно предвзятый и дискриминационный по отношению к российской стороне.

    Введение санкций США против Сбербанка в 2022 году и последующая заморозка активов свидетельствуют о совместной стратегии властей США и Украины. По словам источника, захват имущества, в том числе активов «Международного резервного банка», принадлежащего «Сберу», завершился передачей ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины.

    По данным источника, часть средств, которые были депонированы в иностранной юрисдикции, удерживаются Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank без судебного решения.

    «На корреспондентских счетах «МР банка» в The Bank of New York Mellon и в JP Morgan Chase Bank находилось в общей сложности 371 млн 961 тыс. 635,39 долларов», – отметил источник ТАСС.

    Указывается, что в «Ситибанке» есть два счета Bank of New York Mellon на 6,2 млрд рублей, а в «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» – два счета JP Morgan Chase Bank на 87 млрд 197 млн рублей. В иске содержится требование в счет частичного возмещения ущерба «Сберу» взыскать всю сумму со счетов Bank of New York Mellon, а оставшуюся часть возместить из средств со счетов JP Morgan Chase Bank. В качестве обеспечительных мер в иске содержится требование наложить арест на все средства, находящиеся на счетах двух американских банков – 93,452 млрд рублей.

    Напомним, Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

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    2 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Венгрия заблокировала новую отправку инструкторов ЕС на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона не дает Европейскому союзу отправить инструкторов и советников для подготовки украинских военных, заявил глава МИД и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

    Стартовавшая в ноябре 2022 года миссия ЕС по подготовке ВСУ скоро закончится, сейчас обсуждается вопрос о ее продлении и отправке инструкторов и советников на украинскую территорию, сказал Сийярто, передает РИА «Новости».

    Там они должны участвовать в координации подготовительной миссии повышать ее эффективность. «Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим нет», – пояснил Сийярто.

    Венгрия не готова поддерживать предложение в текущей форме и попросила его переработать.

    До этого Сийярто заявлял, что Венгрия не прекратит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    1 октября 2024, 23:57 • Новости дня
    Захарова заявила о полном провале США на Ближнем Востоке

    Захарова заявила о полном провале администрации Байдена на Ближнем Востоке

    Захарова заявила о полном провале США на Ближнем Востоке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кризис на Ближнем Востоке обостряется, а заявления Белого дома демонстрируют неспособность администрации США справиться с ситуацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила в Telegram, что «кровавая драма» в регионе «только набирает обороты». «Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке», – заявила она, отметив, что «невнятные» заявления Белого дома указывают на его полную беспомощность в разрешении текущих конфликтов в регионе. Как подчеркнула Захарова, действия госсекретаря США Энтони Блинкена «привели к десяткам тысяч жертв и тупику».

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз обострилась, когда Израиль на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа нанес удары по Ливану, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и начал проведение полноценной военной операции в стране. Иран во вторник атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря.

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    1 октября 2024, 10:23 • Новости дня
    Иванишвили заявил о хождении по «краю пропасти» на фоне попыток втянуть Грузию в войну с Россией
    Иванишвили заявил о хождении по «краю пропасти» на фоне попыток втянуть Грузию в войну с Россией
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    «Грузинской мечте» приходится идти по «краю пропасти», чтобы удержать Грузию от вовлечения в военные действия, заявил во вторник основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В течение 12 лет после победы на парламентских выборах 1 октября 2012 года властям приходится проходить по краю пропасти, чтобы в условиях постоянных попыток со стороны внешних и внутренних врагов устроить революцию и хаос сохранять непрерывный мир и не допускать того, что произошло у нас в 2008 году и происходит сейчас на Украине», – отмечается в его заявлении по случаю годовщины прихода к власти «Грузинской мечты».

    По его словам, «до последнего времени власти старались не говорить об этом открыто с обществом, но сегодня оно должно знать, что главная линия победы проходит через независимость, мир, свободу, культуру веры, историю и защиту традиционных ценностей».

    Бидзина Иванишвили пообещал, что «Грузинская мечта» в случае победы на парламентских выборах 26 октября «не допустит огненного дождя над городами и селами Грузии, над детьми».

    В этой связи бывший премьер-министр призвал население Грузии «снова показать всему миру беспрецедентный пример единения на выборах 26 октября, чтобы никто даже на йоту не усомнился в поддержке «Грузинской мечты».

    «Никто не должен усомниться, что население Грузии выбирает мир, а не войну, не иностранных агентов, а команду, которая защищает интересы народа Грузии, не псевдолиберальные ценности, а ценности, основанные на семье, вере и независимости, – заявил он. – Мы выбираем достойное европейское будущее Грузии, а не то, что пытаются выдать за «европейство» радикальная оппозиция и иностранные акторы».

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    3 октября 2024, 10:14 • Новости дня
    Грузия запретила гей-пропаганду
    Грузия запретила гей-пропаганду
    @ Davit Kachkachishvili/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом 17 сентября закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который запрещает гей-пропаганду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Накануне закон отказалась подписать президент Саломе Зурабишвили.

    Глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что «закон основывается на здравомыслии, историческом опыте, многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях».

    Шалва Папуашвили отметил, что «закон защищает самые важные ценности – семью и детей».

    «Грузины не боятся иностранной критики, когда это касается нашей веры, здравомыслия и любви к Родине», – заявил он.

    Парламент Грузии 17 сентября, несмотря на критику Запада, единогласно – 84 голосами – принял в третьем чтении пакет инициатив, основным из которых является закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил отказ президента Саломе Зурабишвили подписать принятый 17 сентября парламентом закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

    Коментарии (10)
    1 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Генпрокуратура подала иск к госорганам Украины и американским банкам

    Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к Киеву и двум банкам США

    Tекст: Александра Юдина

    Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к украинским госорганам и американским банкам The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск, поданный заместителем генпрокурора России к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», передает РИА «Новости».

    Также иск подан двум американским финансовым учреждениям – The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    Иск поступил в суд 30 сентября, однако к рассмотрению его еще не приняли.

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    2 октября 2024, 13:37 • Новости дня
    Кобахидзе осудил отказ Зурабишвили подписать закон о запрете гей-пропаганды в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил отказ президента Саломе Зурабишвили подписать принятый 17 сентября парламентом закон о запрете пропаганды ЛГБТ – «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» ее приверженностью псевдолиберальной пропаганде, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зурабишвили стала на сторону псевдолиберальной пропаганды и радикальной оппозиции и решила не защищать традиционные семейные ценности», – заявил глава правительства Грузии на брифинге.

    Ранее стало известно, что Зурабишвили не подписала закон и при этом не наложила на него вето.

    Теперь в течение пяти дней закон подпишет председатель парламента Шалва Папуашвили.

    Парламент Грузии 17 сентября, несмотря на критику Запада, единогласно – 84 голосами – принял в третьем чтении пакет инициатив, основным из которых является закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписать принятый 17 сентября парламентом закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

    Коментарии (6)
    2 октября 2024, 10:43 • Новости дня
    Президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете гей-пропаганды

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписать принятый 17 сентября парламентом закон о запрете пропаганды ЛГБТ – «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

    При этом она не наложила на него вето и не предоставила замечаний.

    Оппозиция Грузии игнорировала обсуждение закона и голосование.

    Теперь в течение пяти дней закон подпишет председатель парламента Шалва Папуашвили.

    Парламент Грузии 17 сентября, несмотря на критику Запада, единогласно – 84 голосами – принял в третьем чтении пакет инициатив, основным из которых является закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

    Коментарии (5)
    1 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Грузия напомнила Украине и Западу о необходимости извинений по «кейсу Саакашвили»

    Грузия напомнила Украине и странам Запада о необходимости извинений по «кейсу Саакашвили»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия в связи с третьей годовщиной ареста незаконно пробравшегося в страну экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение, напомнила Украине и странам Запада об их ответственности по этому делу, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил во вторник, что операцию нелегального возвращения Саакашвили «планировала разведка дружественного государства (Украины) с целью дестабилизации обстановки» в стране, что было предотвращено местной госбезопасностью.

    «Так надо поступать с дружественным тебе государством, чтобы направлять в страну человека для хаоса?! Где ответ на это правительства Украины?! Тот, кто это организовал, до сих пор является заместителем начальника военной разведки Украины (Георгий Лордкипанидзе)», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    Шалва Папуашвили напомнил, что экс-президент Грузии уже был осужден заочно на Родине, когда свободно передвигался в США и в Евросоюзе, встречаясь с различными политиками, а на Украине ему отвели высокую должность (главы Исполкома реформ).

    Председатель парламента также отметил, что Саакашвили «сразу излечился от деменции», как только ЕСПЧ отклонил просьбу о его переводе из Грузии. «Европейские политики, которые проводили кампанию «Спасем Мишу», вредя репутации Грузии, даже не извинились», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, внешняя кампания по освобождению Саакашвили «пересекла все моральные и правовые границы». Он напомнил, что прежний Народный защитник Грузии (Нино Ломджария) «подготовила фальшивое заключение о том, что Саакашвили якобы так плохо, что его должны освободить из заключения».

    «Этот фальшивый документ поддержали оппозиция и НПО, потом началась постыдная кампания «Свободу Мише», послы ЕС явились с демаршем в Минюст Грузии, американские лоббисты писали резолюции Европарламента, привлекались лжецы – американские эксперты, польский врач пытался похитить в носке образцы анализов. Как в голливудском фильме!», – напомнил Шалва Папуашвили.

    «Не проходило ни дня без внешних нападок на Грузию. В итоге иностранные политики и дипломаты, бросавшие грязь в Грузию, и не подумали извиниться», – заявил председатель парламента Грузии.

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