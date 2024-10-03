В Совфеде приветствовали решение Грузии запретить ЛГБТ-пропаганду

Сенатор Долгов: Запад постарается наказать Грузию за запрет ЛГБТ-пропаганды

Tекст: Анастасия Куликова

«Значительная часть грузинского общества разделяет традиционные ценности. Поэтому решение республики запретить пропаганду ЛГБТ (движение запрещено в России) абсолютно правильное, и его можно только приветствовать», – отметил сенатор Константин Долгов.

Он напомнил, что рассмотрение соответствующего закона сопровождалось критикой Тбилиси со стороны Вашингтона и Брюсселя. «Правительство Грузии, несмотря на давление, действует в интересах собственных граждан и страны», – акцентировал собеседник. Впрочем, в государстве есть ярые противники такой позиции.

Среди них, например, президент Саломе Зурабишвили. «На посту она проявила себя как агент западного влияния. Поэтому, на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды», – считает Долгов. Согласно грузинскому законодательству, если глава государства не подписывает какой-либо закон, то право подписать его предоставляется спикеру парламента.

В США и ЕС решение грузинского правительства осудят, прогнозирует парламентарий. «Речь идет о внутригрузинских процессах, и принципиально важно воздержаться от какого-то вмешательства. Но Запад не может позволить себе такого. Поэтому, конечно, мы станем свидетелями дальнейших попыток раскачать ситуацию в Грузии. Западные методички написаны на все случаи жизни», – подчеркнул спикер.

Сенатор не исключает, что среди инструментов, которые будут применены против Тбилиси, – введение санкций, а также шантаж по поводу вступления республики в ЕС. «Членство в Евросоюзе – это не что иное, как пристежка к Западу, к западному влиянию. Они будут этим манипулировать. Остается надеяться, что грузинское правительство не прогнется, а местное население поможет сдержать западный удар», – заключил Долгов.

Напомним, Грузия запретила ЛГБТ-пропаганду. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом 17 сентября закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Папуашвили заявил, что «закон основывается на здравомыслии, историческом опыте, многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях», «защищает самые важные ценности – семью и детей». «Грузины не боятся иностранной критики, когда это касается нашей веры, здравомыслия и любви к Родине», – заявил он.

Парламент Грузии 17 сентября, несмотря на критику Запада, единогласно – 84 голосами – принял в третьем чтении пакет инициатив, основным из которых является закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Накануне закон отказалась подписать президент Саломе Зурабишвили.