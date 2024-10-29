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Белоусов поздравил военных с освобождением трех населенных пунктов в ДНР
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Горняка, Катериновки и Доброволья в Донецкой народной республике.
Белоусов поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка с освобождением Катериновки.
В своей поздравительной телеграмме он отметил, что смелые и решительные действия военнослужащих позволяют успешно отбрасывать противника и вносят значительный вклад в общее продвижение «Южной» группировки войск, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Глава ведомства также поздравил бойцов и командование 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Горняка. Он отметил, что военнослужащие самоотверженно идут в бой, а ВСУ продолжают нести серьезные потери.
Министр напомнил, что госнаградами награждены свыше 2 тыс. бойцов бригады.
Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при освобождении Доброволья. Глава ведомства направил поздравления командованию и личному составу 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады.
«Воины-гвардейцы выполняют свой воинский долг в составе группировки войск «Восток», проявляя при этом беспримерное мужество героизм и отвагу, более 1 300 военнослужащих соединения награждены государственными наградами», – отметил он.
Ранее Белоусов поздравлял бойцов с освобождением Цукурино, Серебрянки, Михайловки.