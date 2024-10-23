Белоусов поздравил военных с освобождением Серебрянки в ДНР

Tекст: Алексей Дегтярев

Военнослужащие бригады с первых дней специальной военной операции образцово выполняли свой долг по защите Отечества от неонацистов, указал министр в телеграмме, адресованной бойцам, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Белоусов подчеркнул, что личный состав бригады демонстрирует мужество и героизм, за что более 3 тыс. военнослужащих уже удостоены государственных наград. В поздравлении также было отмечено, что имена тех, кто отдал жизнь за защиту национальных интересов России, навсегда останутся в памяти народа как пример любви к Родине.

Глава ведомства выразил благодарность воинам-гвардейцам за их верность присяге и уверенность в том, что их стойкость и профессионализм обеспечат безопасность рубежей государства.

Ранее Белоусов благодарил военных за мужество при освобождении поселка Невское в ЛНР, также он отмечал работу военнослужащих при успешном освобождение Михайловки.

Кроме того, министр обороны отправлял поздравительную телеграмму в адрес командования и личного состава 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.