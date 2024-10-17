Белоусов поздравил 150-ю дивизию с освобождением Максимильяновки

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава ведомства поблагодарил их за освобождение населенного пункта Максимильяновка в Донецкой народной республике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В своем обращении Белоусов подчеркнул, что военнослужащие 102-го и 103-го мотострелковых полков, 68-го и 163-го танковых полков дивизии с первых дней специальной военной операции проявляли отвагу и мастерство.

«С первых дней специальной военной операции, военнослужащие <…> показывают свою отвагу, упорство и мастерство, продолжая вытеснять неонацистов с нашей земли», – отметил министр.

Он напомнил, что за героизм и мужество, проявленные при освобождении более 50 населенных пунктов, включая Мариуполь, Попасную и Марьинку, 11 военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, а более 4,6 тыс. награждены государственными наградами.

Белоусов поблагодарил воинов-гвардейцев за верность Отечеству и присяге и пожелал им здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо Родины.

Ранее глава Минобороны вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции в госпитале имени Мандрыка, направил телеграммы благодарности соединениям и частям, участвовавшим в освобождении Гродовки в ДНР, а также поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в ДНР.