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Белоусов поздравил 150-ю дивизию с освобождением Максимильяновки
Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму в адрес командования и личного состава 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.
Глава ведомства поблагодарил их за освобождение населенного пункта Максимильяновка в Донецкой народной республике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В своем обращении Белоусов подчеркнул, что военнослужащие 102-го и 103-го мотострелковых полков, 68-го и 163-го танковых полков дивизии с первых дней специальной военной операции проявляли отвагу и мастерство.
«С первых дней специальной военной операции, военнослужащие <…> показывают свою отвагу, упорство и мастерство, продолжая вытеснять неонацистов с нашей земли», – отметил министр.
Он напомнил, что за героизм и мужество, проявленные при освобождении более 50 населенных пунктов, включая Мариуполь, Попасную и Марьинку, 11 военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, а более 4,6 тыс. награждены государственными наградами.
Белоусов поблагодарил воинов-гвардейцев за верность Отечеству и присяге и пожелал им здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо Родины.
Ранее глава Минобороны вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции в госпитале имени Мандрыка, направил телеграммы благодарности соединениям и частям, участвовавшим в освобождении Гродовки в ДНР, а также поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в ДНР.