Министр обороны отметил мужество военных при освобождении Невского

Белоусов поздравил военных с освобождением Невского в ЛНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 59-го гвардейского танкового полка за успешное выполнение боевых задач и освободительные действия на Донецкой земле, сообщает Telegram-канал Минобороны.

В телеграмме он отметил: «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Рубцовском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Невское, противник понес существенные потери и обратился в бегство».

Министр также направил поздравление командованию и личному составу 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.

С первых дней специальной военной операции полк успешно выполняет задачи на самых сложных направлениях, доказывая свое право на почетное наименование «гвардейский». В телеграмме подчеркивается, что их действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят вклад в продвижение группы войск «Запад».

Белоусов выразил благодарность за образцовое выполнение воинского долга и выразил уверенность, что этот успех станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов.

Ранее Белоусов направил поздравительную телеграмму в адрес командования и личного состава 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.

Также министр поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в Донецкой народной республике.