Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Министр обороны отметил мужество военных при освобождении Невского
Белоусов поздравил военных с освобождением Невского в ЛНР
Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграммы военным с благодарностью за мужество при освобождении поселка Невское в ЛНР и отметил их вклад в специальную военную операцию.
Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 59-го гвардейского танкового полка за успешное выполнение боевых задач и освободительные действия на Донецкой земле, сообщает Telegram-канал Минобороны.
В телеграмме он отметил: «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Рубцовском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Невское, противник понес существенные потери и обратился в бегство».
Министр также направил поздравление командованию и личному составу 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.
С первых дней специальной военной операции полк успешно выполняет задачи на самых сложных направлениях, доказывая свое право на почетное наименование «гвардейский». В телеграмме подчеркивается, что их действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят вклад в продвижение группы войск «Запад».
Белоусов выразил благодарность за образцовое выполнение воинского долга и выразил уверенность, что этот успех станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов.
Ранее Белоусов направил поздравительную телеграмму в адрес командования и личного состава 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.
Также министр поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в Донецкой народной республике.