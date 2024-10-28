Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Цукурино
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с успешным освобождением Цукурино в ДНР, сообщило оборонное ведомство.
В ходе специальной военной операции бригада выполняет боевые задачи на сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу в сражениях с неонацистами, сказал глава министерства, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», – отмечается в обращении министра к военнослужащим.
Глава военного ведомства подчеркнул, что благодаря профессиональным и решительным действиям личного состава, противник понес значительные потери на Красноармейском направлении и не смог достичь своих целей.
Белоусов также поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить Родине, обеспечивая безопасность страны.
«Мы всегда будем помнить подвиги защитников Родины, отдавших жизнь за ее целостность и неприкосновенность», – заключил он.
Андрей Белоусов ранее благодарил военных за мужество при освобождении Серебрянки в ДНР, а также отмечал работу военнослужащих при успешном освобождении Михайловки.
Также министр обороны отправлял поздравления командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.