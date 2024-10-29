Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
МИД Японии предложил использовать доходы от активов России для помощи Украине
Япония планирует выделить Украине около 3 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, что позволит Токио избежать дополнительной нагрузки на японских налогоплательщиков, заявил глава МИД Японии Такэси Ивая во время регулярной пресс-конференции в Токио.
По его мнению, направление средств на поддержку Киева за счет доходов от замороженных на Западе российских активов позволит избежать дополнительного бремени для граждан Японии, передает ТАСС.
Ивая отметил, что решение принято в контексте кредита для Украины, который согласовали страны Группы семи.
Он также сообщил, что Япония выделит Киеву 471,9 млрд иен, что эквивалентно примерно 3 млрд долларов.
Правительство Японии уже предоставило Украине различные виды помощи, включая гуманитарную, продовольственную и финансовую, на сумму более 7,6 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японское правительство намерено выделить около 3 млрд долларов в рамках кредитов G7 для Украины, которые будут погашены за счет доходов от замороженных активов России. Ранее лидеры стран G7 и главы Минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов с погашением процентов из доходов от замороженных активов России.