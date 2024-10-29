МИД Японии предложил использовать доходы от активов России для помощи Украине

Tекст: Александра Юдина

По его мнению, направление средств на поддержку Киева за счет доходов от замороженных на Западе российских активов позволит избежать дополнительного бремени для граждан Японии, передает ТАСС.

Ивая отметил, что решение принято в контексте кредита для Украины, который согласовали страны Группы семи.

Он также сообщил, что Япония выделит Киеву 471,9 млрд иен, что эквивалентно примерно 3 млрд долларов.

Правительство Японии уже предоставило Украине различные виды помощи, включая гуманитарную, продовольственную и финансовую, на сумму более 7,6 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японское правительство намерено выделить около 3 млрд долларов в рамках кредитов G7 для Украины, которые будут погашены за счет доходов от замороженных активов России. Ранее лидеры стран G7 и главы Минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов с погашением процентов из доходов от замороженных активов России.