Япония решила направить Украине доходы от активов России

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Kyodo, Япония предоставит Киеву кредит в размере 471,9 млрд иен, что составляет чуть более 3 млрд долларов, передает РИА «Новости». Эти средства являются частью общей суммы в 50 млрд долларов, которую страны G7 выделят Украине.

«Правительство Японии предоставит кредиты на сумму 471,9 млрд иен (чуть более 3 млрд долларов) для поддержки Украины от стран «Большой семерки» (G7) с использованием замороженных активов России», – говорится в материале.

Ранее лидеры стран G7 и главы Минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов с погашением процентов из доходов от замороженных активов России. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО.